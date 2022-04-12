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  • Cea mai moale suzetă pt pielea sensibilă a bebeluşului
  • Cea mai moale suzetă pt pielea sensibilă a bebeluşului
  • Cea mai moale suzetă pt pielea sensibilă a bebeluşului
  • Cea mai moale suzetă pt pielea sensibilă a bebeluşului
  • Cea mai moale suzetă pt pielea sensibilă a bebeluşului
  • Cea mai moale suzetă pt pielea sensibilă a bebeluşului
  • Cea mai moale suzetă pt pielea sensibilă a bebeluşului
  • Cea mai moale suzetă pt pielea sensibilă a bebeluşului
  • Cea mai moale suzetă pt pielea sensibilă a bebeluşului
  • Cea mai moale suzetă pt pielea sensibilă a bebeluşului

Producție oprită

Philips Avent ultra softSuzetă

SCF091/09

4.9
| (345) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Cea mai moale suzetă pt pielea sensibilă a bebeluşului
Ai grijă de pielea sensibilă cu suzeta ultra soft Philips Avent. Discul de protecţie extrem de moale* şi flexibil se mulează pe forma feţei bebeluşului, lăsând mai puţine urme pe piele şi cauzând mai puţine iritaţii ale pielii.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Pentru mai puţine urme pe piele şi mai puţine iritaţii ale pielii

Cea mai moale suzetă pt pielea sensibilă a bebeluşului

  • Ultramoale şi flexibilă

  • Ortodontică şi fără BPA

  • Pachet de 2

  • 0-6 luni

Disc de protecţie moale şi flexibil

Disc de protecţie moale şi flexibil

Pielea bebeluşului are nevoie de protecţie suplimentară. Tehnologia discului permite acestei suzete să urmeze liniile naturale ale feţei bebeluşului. Cel mic va avea mai puţine urme şi iritaţii pe pielea obrajilor.

Rată de 98% de acceptare a tetinei*

Rată de 98% de acceptare a tetinei*

Când am întrebat părinţii cum răspund bebeluşii lor la tetinele noastre texturate din silicon, în medie 98% dintre ei au spus că micuţul acceptă suzetele ultra soft şi ultra air Philips Avent.

Disc de protecţie rotunjit

Disc de protecţie rotunjit

Discul nostru de protecţie rotunjit reduce presiunea pe obrajii bebeluşului pentru mai multă delicateţe pe piele.

Specificaţii tehnice

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4.9

din 5

345

Recenzii

99%

recomandă acest produs

12/04/2022

România

România

Extraordinare

Sunt extraordinare aceste suzete pt bebe. Sunt moi și ușor de acceptat datorită formei. În plus forma marginilor e f ok, nu lasă urme, nu strânge și se așează perfect pe guriță. Recomand tuturor mămicilor.

Avantaje

Perfecte

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF222/01 suzetă ultra soft

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF222/01 suzetă ultra soft

26/02/2022

România

România

Cumpărător verificat

Produse calitative

Mereu mulțumită de produsele Philips dar și de ofertele lor.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft

29/06/2021

România

România

Recenzie din Campania Philips

Alegerea perfectă pentru fiecare bebeluș. Este moale, adorabila, cu un imprimeu viu colorat care poate exprima principalele trăsături ale bebelușului : puritate, gingășie, veselie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF222/02 suzetă ultra soft

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Teste de consum din SUA realizate în anii 2016-2017 arată o medie de acceptare de 98% a tetinei texturate Philips Avent folosită în suzetele noastre ultra air şi ultra soft.

  2. Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare.