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Producție oprită
Lasă pielea copilului să respire
Ortodontică şi fără BPA
Pachet de 2
Peste 18 luni
Tetină extra-fermă
Orificiile de aerisire foarte mari aerisesc pielea bebeluşului, menţinând-o uscată în timp ce îl linişteşte.
Tetina extra-fermă respectă forma naturală a boltei palatine, dinţilor şi gingiilor.
Alegem în mod conştient materialul din silicon pentru tetinele noastre ultra soft şi ultra air, deoarece este un material sigur şi inert, utilizat pe scară largă în aplicaţii medicale, fără substanţe chimice periculoase, substanţe active endocrine (de ex. BPA) şi alergeni.
4.9
din 5
144
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Criss2235
22/03/2022
România
Recomand
Nimic nu se compara cu produse pentru bebe de la avent
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/11 Suzetă
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/11 Suzetă
BeccaMaria
29/01/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Cel mai bun produs!
Singurele acceptate de copil. Sunt minunate si ok pentru dinti
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/12 Suzetă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/12 Suzetă
Dorka38
29/12/2021
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Calitate superioara
Cele mai bune suzete sunt cele de la avent. Rezista mult.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/15 Suzetă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultra air SCF349/15 Suzetă
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare.