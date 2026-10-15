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Ce înseamnă simbolurile de pe periuţa Sonicare?

Simbolurile de pe periuţa de dinţi electrică Philips Sonicare oferă informaţii despre setările şi starea periuţei de dinţi.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9611/19, HX7420/02, HX7420/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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