Pentru tipurile de aparate: HD8743 până la HD8747 şi RI8743 până la RI8747 cu un număr de serie mai mic de TW901241438213 şi mai mare de TW901434485351.

Procesul de detartrare:

1) Asigură-te că aparatul este PORNIT şi că butonul rotativ este setat în poziţia BOABĂ centrală.

2) Goleşte rezervorul de apă şi toarnă în el întreaga soluţie de detartrare Philips/Saeco. Umple-l cu apă proaspătă până la nivelul MAX şi pune-l înapoi.

3) Pune un recipient mare sub conducta de abur/apă fierbinte.

4) Roteşte butonul rotativ până la poziţia APĂ FIERBINTE şi distribuie 2-3 ceşti de apă (aprox. 150 ml). Opreşte distribuirea, rotind butonul rotativ înapoi în poziţia BOABĂ.

5) Lasă soluţia de detartrare să acţioneze timp de 10 minute.

6) Roteşte butonul rotativ până la poziţia APĂ FIERBINTE şi distribuie 2-3 ceşti de apă (aprox. 150 ml). Opreşte distribuirea, rotind butonul rotativ înapoi în poziţia BOABĂ.

7) Lasă soluţia de detartrare să acţioneze timp de 3 minute.

8) Repetă paşii 6 şi 7 până când nu mai este soluţie de detartrare în rezervorul de apă şi ledul LIPSĂ APĂ rămâne aprins continuu.

Primul ciclu de clătire

9) Când ledul LIPSĂ APĂ rămâne aprins continuu, roteşte butonul rotativ înapoi în poziţia BOABĂ. Clăteşte rezervorul de apă şi umple-l cu apă proaspătă până la nivelul MAX.

10) Goleşte recipientul utilizat pentru a colecta lichidul distribuit de aparat şi aşază-l sub conducta de abur/apă fierbinte.

11) Roteşte butonul rotativ până la poziţia APĂ FIERBINTE. Începe ciclul de clătire a aparatului. Lasă apa să se scurgă până când nu mai este apă în rezervorul de apă şi ledul LIPSĂ APĂ rămâne aprins continuu.

12) Roteşte butonul rotativ înapoi la poziţia BOABĂ.

Al doilea ciclu de clătire

13) Clăteşte rezervorul de apă şi umple-l cu apă proaspătă până la nivelul MAX. Goleşte recipientul utilizat pentru a colecta lichidul distribuit de aparat şi aşază-l sub conducta de abur.

14) Pune o ceaşcă sub gura de scurgere şi prepară o cafea. Apasă şi eliberează butonul ESPRESSO. Aparatul începe să prepare cafea. Aşteaptă până când prepararea se finalizează şi ia ceaşca.

15) Pune un recipient sub conducta de abur/apă fierbinte.

16) Roteşte butonul rotativ până la poziţia APĂ FIERBINTE. Lasă apa să se scurgă până când nu mai este apă în rezervorul de apă şi ledul LIPSĂ APĂ rămâne aprins continuu.

17) Roteşte butonul rotativ înapoi la poziţia BOABĂ.

18) Clăteşte tava de scurgere şi aşază-o înapoi. Montează la loc filtrul de apă Pannarello/Cappuccinatore şi INTENZA+ (dacă este cazul).

19) Clăteşte rezervorul de apă şi umple-l cu apă proaspătă până la nivelul MAX. Aşază-l înapoi în aparat.