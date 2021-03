1) Apasă butonul MENU, selectează MAINTENANCE (Întreţinere) şi selectează DESCALING (Detartrare) cu butonul OK.

2) Pentru a confirma începerea detartrării, apasă butonul OK.

3) Scoate rezervorul de apă şi goleşte-l. Pentru aparatele Exprelia care sunt compatibile cu AquaClean, aparatul va indica pe afişaj: Scoate filtrul de apă AquaClean. Confirmă cu butonul OK.

4) Goleşte tăvile de scurgere internă şi externă. Confirmă cu butonul OK.

5) Umple jumătate din carafa de lapte cu apă proaspătă. Introdu şi deschide gura de scurgere pentru lapte. Confirmă cu butonul OK.

6) Aşază un recipient sub conducta de abur/apă fierbinte şi gura de scurgere a carafei pentru lapte. Confirmă cu butonul OK.

7) Toarnă toată sticla de soluţie de detartrare Saeco în rezervorul de apă. Umple rezervorul de apă cu apă proaspătă de la robinet până la nivelul MAX. Confirmă cu butonul OK.

8) Aparatul va începe să distribuie soluţia de detartrare la anumite intervale. Afişajul indică pasul 1/2 detartrare, iar bara arată progresul. Acest procedeu durează aproximativ 20 de minute.

Notă: Ciclul de detartrare poate fi întrerupt apăsând butonul de pauză. Pentru a relua, apasă butonul OK.

9) Când amestecul de soluţie de detartrare şi apă s-a epuizat, aparatul îţi indică să cureţi rezervorul de apă şi să îl umpli cu apă proaspătă. Confirmă cu butonul OK.

10) Goleşte tăvile de scurgere internă şi externă. Confirmă cu butonul OK.

11) Umple jumătate din carafa de lapte cu apă proaspătă. Introdu şi deschide gura de scurgere pentru lapte. Confirmă cu butonul OK.

12) Goleşte recipientul şi aşază-l înapoi. Confirmă cu butonul OK.

13) Ciclul de clătire începe. Afişajul indică pasul 2/2 clătire, iar bara arată progresul.

14) Când cantitatea de apă necesară pentru ciclul de clătire a fost distribuită complet, aparatul termină automat procesul de detartrare afişând acest ecran după o etapă scurtă de încălzire.