Ce fel de mâncare pot găti în Philips Airfryer?

Cu Philips Airfryer poţi prăji, rumeni, găti la grătar, coace şi multe altele. Pentru confort maxim, poţi găti alimente congelate şi poţi reîncălzi mâncăruri gătite deja. Citeşte informaţiile de mai jos pentru a afla mai multe:



Preparate din carne şi peşte: Carnea de pui, carnea de vită, peştele şi majoritatea celorlalte feluri de mâncare care sunt de obicei prăjite sau preparate la grătar ori la cuptor vor avea un gust delicios atunci când sunt pregătite în Philips Airfryer. De asemenea, în Philips Airfryer se pot obţine preparate din pâine, cu puţin ulei adăugat la pâinea preparată în casă.



Legume: Toate legumele care pot fi preparate la grătar (cum ar fi dovlecei, porumb sau ardei) pot fi preparate în Philips Airfryer.



Alimente congelate: Gustările congelate pot fi preparate în Philips Airfryer fără altă pregătire. Nu este necesar să decongelezi ingrediente congelate înainte de a le prepara în aparat. Ingredientele congelate necesită un timp de preparare puţin mai lung, dar acest lucru nu va influenţa rezultatul. Controlul temperaturii îţi permite să alegi cea mai bună setare pentru fiecare ingredient.



Gustări coapte: Poţi pregăti prăjituri, tarte, brioşe, precum şi pâine sau pizza de casă în Philips Airfryer.



Reţine:

mâncărurile la cuptor, cum ar fi lasagna, pot fi gătite atunci când se foloseşte un vas de copt care se potriveşte cu coşul Airfryer.

Mâncarea rămasă, cum ar fi feliile de pizza sau chiflele din ziua precedentă, pot fi reîncălzite perfect şi vor redeveni crocante.