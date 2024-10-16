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Ce fel de mâncare pot găti în Philips Airfryer?

Philips Airfryer este un aparat de gătit versatil, care îţi permite să găteşti o mare varietate de ingrediente şi feluri de mâncare gustoase. Pentru a afla ce tipuri de alimente poţi găti cu Philips Airfryer, citeşte articolul nostru de mai jos.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: NA565/02 , NA130/00 , NA462/70 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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