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Producție oprită
HX6350
HX6352/42
HX6350
HX6313/71
HX6340
HX6313/72
HX6322/12
HX6352/11
HX6340
HX6322/04
Pachet de 1
Dimensiune standard
Ataşare printr-un clic
Curăţare plăcută pentru copii
Conform datelor demonstrate clinic, capul de periere Philips Sonicare for Kids asigură îndepărtarea superioară a plăcii bacteriene, comparativ cu o periuţă de dinţi manuală. Ajută-ţi copiii să aibă o protecţie mai bună împotriva cariilor dentare şi vizite mai plăcute la dentist. Rezultate mai bune la controlul stomatologic periodic.
Capul de periere standard Philips Sonicare for Kids are un profil conturat astfel încât să se potrivească dinţilor copilului tău cu vârsta de peste 7 ani şi peri moi care asigură o experienţă de periaj delicată. De asemenea, este prevăzut cu o perniţă de cauciuc pe spatele capului de periere, pentru o curăţare mai sigură şi mai plăcută. Disponibil şi într-o variantă compactă mai mică pentru copii cu vârsta de peste 4 ani.
Puterea sonică a periuţelor noastre de dinţi îţi permite să valorifici la maxim timpul limitat pe care îl acordă copiii perierii dinţilor, ajutându-i să deprindă obiceiuri sănătoase şi să îşi perfecţioneze tehnica de periaj.
4.9
din 5
80
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Sorinache
30/07/2025
România
Super joaca pentru copii!
Invelisul din cauciuc le face sa fie prietenoase cu copii. Copiii le folosesc cu placere si chiar cer sa se spele dupa fiecare masa (cred ca este si motiv de joaca:)
Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică
Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică
Adda40
13/07/2025
România
Perfecte pentru copii
Aceste capete sunt perfecte pentru copii, de când le folosim, nu mai avem stresul spălatului pe dinți, plus ca au o periere foarte blândă, dar si eficienta, copii le adora!
Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică
Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică
Cherry00
09/07/2025
România
Perfecte pentru copii
Potrivite pentru copii, au perii moi si nu provoaca iritatii. Copilul nu se mai plange si asa am scapat de lupta zilnica atunci cand venea momentul spalarii pe dintisori.
Avantaje
Perii sunt foarte moi
Dezavantaje
Nu exista
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală