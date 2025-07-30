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Producție oprită

Philips Sonicare For KidsCapete standard pentru periuţa sonică

HX6041/11

4.9
| (80) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Curăţare superioară în câteva secunde.*
Capul de periuţă de dinţi Sonicare For Kids este perfect pentru gurile mici cu dinţi în creştere. Funcţionează exclusiv cu periuţa de dinţi electrică For Kids şi împreună oferă o experienţă sigură şi mai plăcută, pe care copii o găsesc amuzantă şi care le creează obiceiuri sănătoase.
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Curăţă şi protejează zâmbetele în creştere ale copiilor de peste 4 ani

Curăţare superioară în câteva secunde.*

  • Pachet de 1

  • Dimensiune standard

  • Ataşare printr-un clic

  • Curăţare plăcută pentru copii

Cu până la 75% mai eficient decât o periuţă de dinţi manuală

Cu până la 75% mai eficient decât o periuţă de dinţi manuală

Conform datelor demonstrate clinic, capul de periere Philips Sonicare for Kids asigură îndepărtarea superioară a plăcii bacteriene, comparativ cu o periuţă de dinţi manuală. Ajută-ţi copiii să aibă o protecţie mai bună împotriva cariilor dentare şi vizite mai plăcute la dentist. Rezultate mai bune la controlul stomatologic periodic.

Vârsta 7+

Vârsta 7+

Capul de periere standard Philips Sonicare for Kids are un profil conturat astfel încât să se potrivească dinţilor copilului tău cu vârsta de peste 7 ani şi peri moi care asigură o experienţă de periaj delicată. De asemenea, este prevăzut cu o perniţă de cauciuc pe spatele capului de periere, pentru o curăţare mai sigură şi mai plăcută. Disponibil şi într-o variantă compactă mai mică pentru copii cu vârsta de peste 4 ani.

Calitatea superioară a curăţării face ca fiecare secundă să fie mai importantă

Calitatea superioară a curăţării face ca fiecare secundă să fie mai importantă

Puterea sonică a periuţelor noastre de dinţi îţi permite să valorifici la maxim timpul limitat pe care îl acordă copiii perierii dinţilor, ajutându-i să deprindă obiceiuri sănătoase şi să îşi perfecţioneze tehnica de periaj.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

80

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2

30/07/2025

România

România

Super joaca pentru copii!

Invelisul din cauciuc le face sa fie prietenoase cu copii. Copiii le folosesc cu placere si chiar cer sa se spele dupa fiecare masa (cred ca este si motiv de joaca:)

Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică

Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică

13/07/2025

România

România

Perfecte pentru copii

Aceste capete sunt perfecte pentru copii, de când le folosim, nu mai avem stresul spălatului pe dinți, plus ca au o periere foarte blândă, dar si eficienta, copii le adora!

Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică

Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică

09/07/2025

România

România

Perfecte pentru copii

Potrivite pentru copii, au perii moi si nu provoaca iritatii. Copilul nu se mai plange si asa am scapat de lupta zilnica atunci cand venea momentul spalarii pe dintisori.

Avantaje

Perii sunt foarte moi

Dezavantaje

Nu exista

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6042/90 Capete de periere Standard pentru periuța sonică

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Referințe

  1. Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală