Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
HX6311/07
HX6320
2 moduri
1 cap de periere
8 etichete
Această periuţă de dinţi electrică Philips Sonicare are două dimensiuni ale capului de periere concepute special pentru a curăţa delicat şi a proteja dinţii pe măsură ce copilul creşte
Pentru a ajuta copiii să-şi formeze cu uşurinţă deprinderi corecte, această periuţă de dinţi electrică creşte treptat durata de periere de-a lungul a 90 de zile până la atingerea intervalului de 2 minute recomandat de dentist, ajutând astfel la dobândirea unor obiceiuri sănătoase în mod natural.
Cu două moduri de putere pentru copii, această periuţa de dinţi electrică asigură o curăţare adecvată pentru diferite vârste; un mod inferior pentru copii mai mici şi unul superior pentru copii mai mari.
4.8
din 5
143
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Argon86
01/02/2021
România
Produs de calitate !
Periuta adorata de cei mici, care asteapta cu nerabdare momentele spalatului pe dinti, in fiecare zi.
Avantaje
Numar mare de vibratii pe secunda. Putere mare de curatare. Doua programe de periere (pentru copii mici si mari). Acumulator care se incarca rar, cam la 2-3 saptamani odata.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică
20/01/2021
România
Cea mai buna periuta
O folosim de 2 saptamani pentru baietelul nostru de 7 ani. Inainte utilizam Oral B insa este mult mai slaba decat acest model de la Philips- de fapt nici nu se compara. Dintii sunt vizibil mai bine curatati , si are timer de curatare cate 30 sec pentru fiecare arcada interior/exterior , ceea ce este de ajutor pt copii. Foarte multumita de achizitie.
Avantaje
Curata profesional, timer pentru curatare
Dezavantaje
inca nu am descoperit , poate doar pretul
Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică
Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică
Mecily
11/10/2020
România
Cumpărător verificat
Produsul are caracteristici excelente
A fost cea mai buna alegere. Produsul este de nota 10
Avantaje
Potrivit pentru o fetita
Dezavantaje
Nu am observat nici un dezavantaj
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală
în zonele greu accesibile
Sondaj privind Philips Sonicare, realizat în locuinţele dentiştilor profesionişti din SUA care au copii cu vârste cuprinse între 4 şi 10 ani
pe baza a două perieri de câte două minute pe zi