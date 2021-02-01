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  • Puterea sonică maximizează rutina copilului tău
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  • Puterea sonică maximizează rutina copilului tău
  • Puterea sonică maximizează rutina copilului tău
  • Puterea sonică maximizează rutina copilului tău
  • Puterea sonică maximizează rutina copilului tău
  • Puterea sonică maximizează rutina copilului tău
  • Puterea sonică maximizează rutina copilului tău
  • Puterea sonică maximizează rutina copilului tău
  • Puterea sonică maximizează rutina copilului tău
  • Puterea sonică maximizează rutina copilului tău
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Puterea sonică maximizează rutina copilului tău
  • Puterea sonică maximizează rutina copilului tău
  • Puterea sonică maximizează rutina copilului tău
  • Puterea sonică maximizează rutina copilului tău
  • Puterea sonică maximizează rutina copilului tău
  • Puterea sonică maximizează rutina copilului tău
  • Puterea sonică maximizează rutina copilului tău
  • Puterea sonică maximizează rutina copilului tău

Producție oprită

Philips Sonicare pentru copiiPeriuţă de dinţi sonică electrică

HX6311/07

HX6320

4.8
| (143) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Puterea sonică maximizează rutina copilului tău
Philips Sonicare For Kids este o periuţă electrică pentru copii. Aceasta oferă îndepărtarea eficientă a plăcii bacteriene, tehnologie sonică, etichete personalizabile şi accesorii educative, pentru a face perierea corectă amuzantă.
Vezi toate beneficiile

Periuţă de dinţi electrică pentru copii

Puterea sonică maximizează rutina copilului tău

  • 2 moduri

  • 1 cap de periere

  • 8 etichete

Sunt disponibile 2 dimensiuni ale capului de periere

Sunt disponibile 2 dimensiuni ale capului de periere

Această periuţă de dinţi electrică Philips Sonicare are două dimensiuni ale capului de periere concepute special pentru a curăţa delicat şi a proteja dinţii pe măsură ce copilul creşte

KidTimer ajută la creşterea duratei de periere

KidTimer ajută la creşterea duratei de periere

Pentru a ajuta copiii să-şi formeze cu uşurinţă deprinderi corecte, această periuţă de dinţi electrică creşte treptat durata de periere de-a lungul a 90 de zile până la atingerea intervalului de 2 minute recomandat de dentist, ajutând astfel la dobândirea unor obiceiuri sănătoase în mod natural.

2 moduri de periere cu intensităţi diferite oferă o curăţare delicată şi eficientă

2 moduri de periere cu intensităţi diferite oferă o curăţare delicată şi eficientă

Cu două moduri de putere pentru copii, această periuţa de dinţi electrică asigură o curăţare adecvată pentru diferite vârste; un mod inferior pentru copii mai mici şi unul superior pentru copii mai mari.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.8

din 5

143

Recenzii

95%

recomandă acest produs

01/02/2021

România

România

Produs de calitate !

Periuta adorata de cei mici, care asteapta cu nerabdare momentele spalatului pe dinti, in fiecare zi.

Avantaje

Numar mare de vibratii pe secunda. Putere mare de curatare. Doua programe de periere (pentru copii mici si mari). Acumulator care se incarca rar, cam la 2-3 saptamani odata.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică

20/01/2021

România

România

Cea mai buna periuta

O folosim de 2 saptamani pentru baietelul nostru de 7 ani. Inainte utilizam Oral B insa este mult mai slaba decat acest model de la Philips- de fapt nici nu se compara. Dintii sunt vizibil mai bine curatati , si are timer de curatare cate 30 sec pentru fiecare arcada interior/exterior , ceea ce este de ajutor pt copii. Foarte multumita de achizitie.

Avantaje

Curata profesional, timer pentru curatare

Dezavantaje

inca nu am descoperit , poate doar pretul

Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică

Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică

11/10/2020

România

România

Cumpărător verificat

Produsul are caracteristici excelente

A fost cea mai buna alegere. Produsul este de nota 10

Avantaje

Potrivit pentru o fetita

Dezavantaje

Nu am observat nici un dezavantaj

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică

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Referințe

  1. Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

  2. în zonele greu accesibile

  3. Sondaj privind Philips Sonicare, realizat în locuinţele dentiştilor profesionişti din SUA care au copii cu vârste cuprinse între 4 şi 10 ani

  4. pe baza a două perieri de câte două minute pe zi