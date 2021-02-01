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  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos

Producție oprită

Philips Sonicare For KidsPeriuţă de dinţi sonică electrică

HX6311/02

4.8
| (143) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
Periuţa de dinţi electrică Philips Sonicare HX6311/02 susţine zâmbetele în creştere
Vezi toate beneficiile

Periuţă de dinţi electrică pentru copii

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  • 2 moduri

  • 2 capete de periere

Acţiunea de curăţare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinți.

Acţiunea de curăţare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinți.

Acţiunea dinamică unică a periuţei de dinţi electrice Philips Sonicare ajunge delicat şi eficient adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.

Capul de periere cauciucat este conceput pentru protejarea dinţilor celor mici

Capul de periere cauciucat este conceput pentru protejarea dinţilor celor mici

Capul de periere cauciucat este conceput pentru protejarea dinţilor celor mici

KidTimer ajută la creşterea duratei de periere

KidTimer ajută la creşterea duratei de periere

Măreşte durata de periere treptat în 90 de zile, îndreptându-te către durata de 2 minute recomandată de stomatolog.

Specificaţii tehnice

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Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.8

din 5

143

Recenzii

95%

recomandă acest produs

01/02/2021

România

România

Produs de calitate !

Periuta adorata de cei mici, care asteapta cu nerabdare momentele spalatului pe dinti, in fiecare zi.

Avantaje

Numar mare de vibratii pe secunda. Putere mare de curatare. Doua programe de periere (pentru copii mici si mari). Acumulator care se incarca rar, cam la 2-3 saptamani odata.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică

20/01/2021

România

România

Cea mai buna periuta

O folosim de 2 saptamani pentru baietelul nostru de 7 ani. Inainte utilizam Oral B insa este mult mai slaba decat acest model de la Philips- de fapt nici nu se compara. Dintii sunt vizibil mai bine curatati , si are timer de curatare cate 30 sec pentru fiecare arcada interior/exterior , ceea ce este de ajutor pt copii. Foarte multumita de achizitie.

Avantaje

Curata profesional, timer pentru curatare

Dezavantaje

inca nu am descoperit , poate doar pretul

Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică

Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică

11/10/2020

România

România

Cumpărător verificat

Produsul are caracteristici excelente

A fost cea mai buna alegere. Produsul este de nota 10

Avantaje

Potrivit pentru o fetita

Dezavantaje

Nu am observat nici un dezavantaj

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică

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Referințe

  1. Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

  2. pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul standard