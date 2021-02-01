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Producție oprită
2 moduri
2 capete de periere
Acţiunea dinamică unică a periuţei de dinţi electrice Philips Sonicare ajunge delicat şi eficient adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.
Capul de periere cauciucat este conceput pentru protejarea dinţilor celor mici
Măreşte durata de periere treptat în 90 de zile, îndreptându-te către durata de 2 minute recomandată de stomatolog.
4.8
din 5
143
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Argon86
01/02/2021
România
Produs de calitate !
Periuta adorata de cei mici, care asteapta cu nerabdare momentele spalatului pe dinti, in fiecare zi.
Avantaje
Numar mare de vibratii pe secunda. Putere mare de curatare. Doua programe de periere (pentru copii mici si mari). Acumulator care se incarca rar, cam la 2-3 saptamani odata.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică
20/01/2021
România
Cea mai buna periuta
O folosim de 2 saptamani pentru baietelul nostru de 7 ani. Inainte utilizam Oral B insa este mult mai slaba decat acest model de la Philips- de fapt nici nu se compara. Dintii sunt vizibil mai bine curatati , si are timer de curatare cate 30 sec pentru fiecare arcada interior/exterior , ceea ce este de ajutor pt copii. Foarte multumita de achizitie.
Avantaje
Curata profesional, timer pentru curatare
Dezavantaje
inca nu am descoperit , poate doar pretul
Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică
Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică
Mecily
11/10/2020
România
Cumpărător verificat
Produsul are caracteristici excelente
A fost cea mai buna alegere. Produsul este de nota 10
Avantaje
Potrivit pentru o fetita
Dezavantaje
Nu am observat nici un dezavantaj
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru pentru copii HX6311/07 Periuţă de dinţi sonică electrică
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală
pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul standard