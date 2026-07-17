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  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
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  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
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  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
  • Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună

Philips Sonicare for KidsPeriuţă de dinţi electrică pentru copii

HX6322/04

HX6340

4.8
| (1489) Recenzii | 97% recomandă acest produs

Disponibil în

Aqua
Aqua
Roz
Roz
Verde
Verde
Violet
Violet
Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
Menţineţi copiii interesaţi în timp ce învaţă să îşi perieze dinţii. Periuţa de dinţi cu Bluetooth Philips Sonicare For Kids interacţionează cu o aplicaţie distractivă, care ajută copiii să îşi perieze dinţii pentru un timp mai îndelungat şi mai bine. Copiii se distrează în timp ce învaţă tehnici care vor dăinui toată viaţa.
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Garanție extinsă

Un început distractiv pentru obiceiuri sănătoase în viaţă

Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună

  • 2 moduri de periaj

  • 62.000 mișcări/minut

  • KidTimer şi Quadpacer

  • Conexiune Bluetooth și Aplicație gratuită Sonicare for Kids

  • 2x Capete: +3 ani și +7 ani

Aplicaţia interactivă entuziasmează copiii cu privire la perierea dinţilor

Aplicaţia interactivă entuziasmează copiii cu privire la perierea dinţilor

Distracţie interactivă şi tehnologie Philips Sonicare

98% dintre persoane spun că este mai uşor să convingi copiii să îşi perieze dinţii mai bine şi mai mult*

98% dintre persoane spun că este mai uşor să convingi copiii să îşi perieze dinţii mai bine şi mai mult*

Cu periuţa de dinţi şi cu aplicaţia Philips Sonicare For Kids, copiii pot descoperi cum să îşi perieze corect dinţii pe cont propriu. Aplicaţia se sincronizează cu periuţa de dinţi prin Bluetooth, pentru a demonstra tehnici corecte de periere şi pentru a monitoriza evoluţia. Copiii pot vedea cât de bine îşi periază dinţii şi pot câştiga recompense distractive pentru o treabă bine făcută. Educativ şi eficient, 98% dintre părinţii intervievaţi au spus că le este mai uşor să îşi convingă copiii să îşi perieze dinţii mai bine şi mai mult. Este modalitatea distractivă prin care copiii îşi dezvoltă obiceiuri sănătoase de igienă orală, care vor rezista toată viaţa.

Recompense distractive pentru sesiuni de periere de succes

Recompense distractive pentru sesiuni de periere de succes

Periuţa de dinţi şi aplicaţia Philips Sonicare For Kids aduc un nou nivel de distracţie perierii dinţilor. Personajul principal din aplicaţie este Sparkly, căruia îi place foarte mult să aibă dinţii curaţi. Copiii au grijă de Sparkly, iar antrenorul de periere al aplicaţiei îi provoacă să îşi perieze dinţii mai bine şi mai mult. De fiecare dată când copilul tău îşi periază dinţii bine, Sparkly devine mai vesel şi fiecare sesiune de periere de succes este răsplătită. Copiii pot debloca accesorii pentru a-l personaliza pe Sparkly sau pot câştiga mâncare pentru Sparkly, căruia îi place să mănânce sănătos. Părinţii pot chiar alege răsplăţi pe care le pot include în aplicaţie.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

1489

Recenzii

97%

recomandă acest produs

17/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Recomand

Baietelul meu o indrageste foarte mult. Recomand!!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6352/11 Periuţă de dinţi electrică pentru copii

Date of Use 2026-07-12

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6352/11 Periuţă de dinţi electrică pentru copii

Date of Use 2026-07-12

17/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produs foarte bun

Baietelul este incantat de periuta si se spala cu drag pe dinti.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru for Kids HX6322/04 Periuţă de dinţi electrică pentru copii

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru for Kids HX6322/04 Periuţă de dinţi electrică pentru copii

28/11/2025

România

România

Cumpărător verificat

Foarte potrivită pt copii

Nepoțeii mei sunt f încântati sa le folosească. Recomand! Este a doua periuța și suntfoarte indicate pt copii deoarece curăță bine dintii

Avantaje

Toate produsele Philips achiziționate sunt de calitate și corespund asteptarilor

Dezavantaje

Nu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru for Kids HX6322/04 Periuţă de dinţi electrică pentru copii

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru for Kids HX6322/04 Periuţă de dinţi electrică pentru copii

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Referințe

  1. din părinţii care au răspuns sondajului faţă de utilizarea exclusivă a unei periuţe

  2. faţă de o periuţă de dinţi manuală

  3. pe baza a două perieri de câte două minute pe zi

  4. sondaj efectuat asupra medicilor stomatologi care au copii în vârstă de 4-10 ani