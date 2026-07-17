Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
HX6322/04
HX6340
Încearcă 30 zile sau banii înapoi
Garanție extinsă
2 moduri de periaj
62.000 mișcări/minut
KidTimer şi Quadpacer
Conexiune Bluetooth și Aplicație gratuită Sonicare for Kids
2x Capete: +3 ani și +7 ani
Distracţie interactivă şi tehnologie Philips Sonicare
Cu periuţa de dinţi şi cu aplicaţia Philips Sonicare For Kids, copiii pot descoperi cum să îşi perieze corect dinţii pe cont propriu. Aplicaţia se sincronizează cu periuţa de dinţi prin Bluetooth, pentru a demonstra tehnici corecte de periere şi pentru a monitoriza evoluţia. Copiii pot vedea cât de bine îşi periază dinţii şi pot câştiga recompense distractive pentru o treabă bine făcută. Educativ şi eficient, 98% dintre părinţii intervievaţi au spus că le este mai uşor să îşi convingă copiii să îşi perieze dinţii mai bine şi mai mult. Este modalitatea distractivă prin care copiii îşi dezvoltă obiceiuri sănătoase de igienă orală, care vor rezista toată viaţa.
Periuţa de dinţi şi aplicaţia Philips Sonicare For Kids aduc un nou nivel de distracţie perierii dinţilor. Personajul principal din aplicaţie este Sparkly, căruia îi place foarte mult să aibă dinţii curaţi. Copiii au grijă de Sparkly, iar antrenorul de periere al aplicaţiei îi provoacă să îşi perieze dinţii mai bine şi mai mult. De fiecare dată când copilul tău îşi periază dinţii bine, Sparkly devine mai vesel şi fiecare sesiune de periere de succes este răsplătită. Copiii pot debloca accesorii pentru a-l personaliza pe Sparkly sau pot câştiga mâncare pentru Sparkly, căruia îi place să mănânce sănătos. Părinţii pot chiar alege răsplăţi pe care le pot include în aplicaţie.
4.8
din 5
1489
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Broscutza05
17/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand
Baietelul meu o indrageste foarte mult. Recomand!!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6352/11 Periuţă de dinţi electrică pentru copii
Date of Use 2026-07-12
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6352/11 Periuţă de dinţi electrică pentru copii
Date of Use 2026-07-12
pciatra
17/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs foarte bun
Baietelul este incantat de periuta si se spala cu drag pe dinti.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru for Kids HX6322/04 Periuţă de dinţi electrică pentru copii
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru for Kids HX6322/04 Periuţă de dinţi electrică pentru copii
Gdinca
28/11/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte potrivită pt copii
Nepoțeii mei sunt f încântati sa le folosească. Recomand! Este a doua periuța și suntfoarte indicate pt copii deoarece curăță bine dintii
Avantaje
Toate produsele Philips achiziționate sunt de calitate și corespund asteptarilor
Dezavantaje
Nu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru for Kids HX6322/04 Periuţă de dinţi electrică pentru copii
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru for Kids HX6322/04 Periuţă de dinţi electrică pentru copii
din părinţii care au răspuns sondajului faţă de utilizarea exclusivă a unei periuţe
faţă de o periuţă de dinţi manuală
pe baza a două perieri de câte două minute pe zi
sondaj efectuat asupra medicilor stomatologi care au copii în vârstă de 4-10 ani