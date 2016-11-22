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Producție oprită
2 moduri
2 capete de periere
Această periuţă de dinţi electrică Philips Sonicare are 2 dimensiuni ale capului de periere concepute special pentru a curăţa delicat şi a proteja dinţii în etapele de dezvoltare cheie
Designul robust al mânerelor permite copiilor să o depoziteze în poziţie verticală şi să aplice pasta de dinţi cu periuţa în poziţie orizontală.
Conceput ergonomic pentru a permite părinţilor şi copiilor să îşi perieze dinţii împreună sau separat
4.7
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Ada1989
22/11/2016
Polska
Świetny. Ja i synek szczerze polecamy
Szczoteczka jest bardzo wydajna- pomimo codziennych myć ząbków synka, ładujemy ją bardzo rzadko Synek sam wybiera sobie rodzaj obudowy-za każdym praktycznie razem ją zmieniamy- są 3 różne Szczoteczka posiada czasomierz przez co synek nauczył sie cierpliwie szczotkować zęby do końca I co nJważniejsze- naloty na zębach które pojawiły się od soku marchewkowego zniknęły
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
MonikaJ
03/12/2014
Polska
Świetna szczoteczka
Córa dostała szczoteczkę w prezencie na urodziny. Jak to z dziećmi bywa nie przepadała za myciem ząbków - do czasu. Dzięki szczoteczce Philipsa problem z marudzeniem przy myciu zębów przeminął. Szczoteczka jest funkcjonalna, dostosowana do dzieci, świetnie sprawdza się timer który zachęca do odpowiedniego czasu szczotkowania. I to co dla dzieci najważniejsze - fajnie wygląda a dzięki wymiennym panelom można zmieniać jej wygląd. Ja doceniam tez to że jest dostosowana do mniejszych i większych dzieci - z pewnością długo nam jeszcze posłuży:)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Monia78
07/04/2014
Polska
najlepsza szczoteczka dla dzieci
Szczoteczki używamy od ponad dwóch lat. Dzięki możliwości dopasowania różnych końcówek zęby czyszczą moje dzieci i ja. Mąż stwierdził, że jego to czyszczenie łaskocze :D Szczoteczka czyści dokładnie i nie powoduje krwawienia dziąseł, co dla mnie przy zwykłej szczoteczce (nawet miękkiej) było nie do uniknięcia. Dzieci nie trzeba kontrolować, czy szczotkowały odpowiednio długo, bo szczoteczka sama się wyłączy po dwóch minutach. Mogłoby być więcej kolorów końcówek dla dzieci. Moim zdaniem warto kupić tą szczoteczkę.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală
pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul standard