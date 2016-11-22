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  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
  • Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos

Producție oprită

Philips Sonicare For KidsPeriuţă de dinţi sonică electrică

HX6381/02

4.7
| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos
Periuţa de dinţi electrică Philips Sonicare susţine zâmbetele în creştere
Vezi toate beneficiile

Periuţă de dinţi electrică pentru copii

Încurajaţi-i să facă singuri un periaj sănătos

  • 2 moduri

  • 2 capete de periere

Capete de periere adecvate pentru vârstă pentru protecţia dinţilor copiilor

Capete de periere adecvate pentru vârstă pentru protecţia dinţilor copiilor

Această periuţă de dinţi electrică Philips Sonicare are 2 dimensiuni ale capului de periere concepute special pentru a curăţa delicat şi a proteja dinţii în etapele de dezvoltare cheie

Formă antialunecare

Formă antialunecare

Designul robust al mânerelor permite copiilor să o depoziteze în poziţie verticală şi să aplice pasta de dinţi cu periuţa în poziţie orizontală.

Model cu prindere multiplă pentru părinţi şi copii

Model cu prindere multiplă pentru părinţi şi copii

Conceput ergonomic pentru a permite părinţilor şi copiilor să îşi perieze dinţii împreună sau separat

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

7

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

22/11/2016

Polska

Polska

Świetny. Ja i synek szczerze polecamy

Szczoteczka jest bardzo wydajna- pomimo codziennych myć ząbków synka, ładujemy ją bardzo rzadko Synek sam wybiera sobie rodzaj obudowy-za każdym praktycznie razem ją zmieniamy- są 3 różne Szczoteczka posiada czasomierz przez co synek nauczył sie cierpliwie szczotkować zęby do końca I co nJważniejsze- naloty na zębach które pojawiły się od soku marchewkowego zniknęły

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

03/12/2014

Polska

Polska

Świetna szczoteczka

Córa dostała szczoteczkę w prezencie na urodziny. Jak to z dziećmi bywa nie przepadała za myciem ząbków - do czasu. Dzięki szczoteczce Philipsa problem z marudzeniem przy myciu zębów przeminął. Szczoteczka jest funkcjonalna, dostosowana do dzieci, świetnie sprawdza się timer który zachęca do odpowiedniego czasu szczotkowania. I to co dla dzieci najważniejsze - fajnie wygląda a dzięki wymiennym panelom można zmieniać jej wygląd. Ja doceniam tez to że jest dostosowana do mniejszych i większych dzieci - z pewnością długo nam jeszcze posłuży:)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

07/04/2014

Polska

Polska

najlepsza szczoteczka dla dzieci

Szczoteczki używamy od ponad dwóch lat. Dzięki możliwości dopasowania różnych końcówek zęby czyszczą moje dzieci i ja. Mąż stwierdził, że jego to czyszczenie łaskocze :D Szczoteczka czyści dokładnie i nie powoduje krwawienia dziąseł, co dla mnie przy zwykłej szczoteczce (nawet miękkiej) było nie do uniknięcia. Dzieci nie trzeba kontrolować, czy szczotkowały odpowiednio długo, bo szczoteczka sama się wyłączy po dwóch minutach. Mogłoby być więcej kolorów końcówek dla dzieci. Moim zdaniem warto kupić tą szczoteczkę.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

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Referințe

  1. Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală

  2. pe baza a două perieri zilnice de două minute, în modul standard