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HX6352/42
HX6350
Putere sonică interactivă. Mai multă distracţie, periere mai bună
Menţineţi copiii interesaţi în timp ce învaţă să îşi perieze dinţii. Periuţa de dinţi cu Bluetooth Philips Sonicare For Kids interacţionează cu o aplicaţie distractivă, care ajută copiii să îşi perieze dinţii pentru un timp mai îndelungat şi mai bine. Copiii se distrează în timp ce învaţă tehnici care vor dăinui toată viaţa.
Încearcă 30 zile sau banii înapoi
Garanție extinsă
2 moduri de periaj
62.000 mișcări/minut
KidTimer şi Quadpacer
Conexiune Bluetooth și Aplicație gratuită Sonicare for Kids
2x Capete: +3 ani și +7 ani
Cu periuţa de dinţi şi cu aplicaţia Philips Sonicare For Kids, copiii pot descoperi cum să îşi perieze corect dinţii pe cont propriu. Aplicaţia se sincronizează cu periuţa de dinţi prin Bluetooth, pentru a demonstra tehnici corecte de periere şi pentru a monitoriza evoluţia. Copiii pot vedea cât de bine îşi periază dinţii şi pot câştiga recompense distractive pentru o treabă bine făcută. Educativ şi eficient, 98% dintre părinţii intervievaţi au spus că le este mai uşor să îşi convingă copiii să îşi perieze dinţii mai bine şi mai mult. Este modalitatea distractivă prin care copiii îşi dezvoltă obiceiuri sănătoase de igienă orală, care vor rezista toată viaţa.
Menţine evidenţa timpului de periere chiar şi atunci când nu utilizezi aplicaţia
Distracţie interactivă şi tehnologie Philips Sonicare
4.8
din 5
1493
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Broscutza05
17/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand
Baietelul meu o indrageste foarte mult. Recomand!!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6352/11 Periuţă de dinţi electrică pentru copii
Data utilizării 2026-07-12
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru For Kids HX6352/11 Periuţă de dinţi electrică pentru copii
Data utilizării 2026-07-12
pciatra
17/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs foarte bun
Baietelul este incantat de periuta si se spala cu drag pe dinti.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru for Kids HX6322/04 Periuţă de dinţi electrică pentru copii
Data utilizării 2026-02-17
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru for Kids HX6322/04 Periuţă de dinţi electrică pentru copii
Data utilizării 2026-02-17
Gdinca
28/11/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte potrivită pt copii
Nepoțeii mei sunt f încântati sa le folosească. Recomand! Este a doua periuța și suntfoarte indicate pt copii deoarece curăță bine dintii
Avantaje
Toate produsele Philips achiziționate sunt de calitate și corespund asteptarilor
Dezavantaje
Nu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru for Kids HX6322/04 Periuţă de dinţi electrică pentru copii
Data utilizării 2023-11-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru for Kids HX6322/04 Periuţă de dinţi electrică pentru copii
Data utilizării 2023-11-28
din părinţii care au răspuns sondajului faţă de utilizarea exclusivă a unei periuţe
faţă de o periuţă de dinţi manuală
pe baza a două perieri de câte două minute pe zi
sondaj efectuat asupra medicilor stomatologi care au copii în vârstă de 4-10 ani