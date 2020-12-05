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  • SH70 a fost înlocuit de SH71
  • SH70 a fost înlocuit de SH71
  • SH70 a fost înlocuit de SH71
  • SH70 a fost înlocuit de SH71
  • SH70 a fost înlocuit de SH71
  • SH70 a fost înlocuit de SH71
  • SH70 a fost înlocuit de SH71
  • SH70 a fost înlocuit de SH71
  • SH70 a fost înlocuit de SH71
  • SH70 a fost înlocuit de SH71

Producție oprită

Capete de bărbierit

SH70/50

3.4
| (24) Recenzii
SH70 a fost înlocuit de SH71
Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului tău de bărbierit şi revino la o performanţă de 100 %. Compatibile cu aparatul de bărbierit seria 7000.
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Pentru rezultate optime, schimbă capetele la fiecare 2 ani

SH70 a fost înlocuit de SH71

  • Nu mai sunt oferite

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Capete de schimb pentru aparatul de bărbierit seria 7000

Capete de schimb pentru aparatul de bărbierit seria 7000

Capetele de schimb SH70 sunt compatibile cu aparatul de bărbierit seria 7000 (S7xxx) şi Star Wars SW7700.

Lamele GentleTrack permit un bărbierit precis şi delicat pe piele

Lamele GentleTrack permit un bărbierit precis şi delicat pe piele

Lamele nou concepute tund comod firele de păr în poziţia de tăiere perfectă, reducând astfel iritaţia cauzată de împingere şi tragere.

Aparat de bărbierit Super Lift & Cut pentru o bărbierire precisă şi confortabilă

Aparat de bărbierit Super Lift & Cut pentru o bărbierire precisă şi confortabilă

Sistemul cu două lame încorporat al aparatului de bărbierit electric ridică firele de păr pentru a tăia confortabil sub nivelul pielii, pentru un bărbierit mai precis.

Specificaţii tehnice

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3.4

din 5

24

Recenzii

05/12/2020

România

România

Potrivit mie !

Am ales aparatul pentru comoditate si pentru a scapa de iritatii pe gat. Foarte potrivit, atat uscat cat si umed. Il folosesc zilnic si inca nu e cazul sa schimb capul, dupa mai bine de 2 ani de utilizare. Bateria e la fel de longeviva ca la inceput.

Avantaje

S-u eliminat iritatiile

Dezavantaje

Nu reuseste sa taie neted la radacina nasului

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH70/60 Capete de bărbierit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH70/60 Capete de bărbierit

23/05/2019

România

România

Mai bune decat cele livrate cu aparatul

Dupa 2 ani si cateva luni m-a atentionat ca trebuie schimbate cele initiale, si am avut impresia ca au taiat mult mai bine/repede decat cele care au fost livrate odata cu aparatul de ras. Se livreaza doar cele 3 discuri si 3 cutite fara suportul de plastic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH70/60 Capete de bărbierit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH70/60 Capete de bărbierit

26/12/2020

Magyarország

Magyarország

A terméket jószívvel ajánlom

A terméket immáron közel két éve használom problémamentesen. Nagyban megkönnyíti a borotválkozást, hiszen gyakorlatilag esélytelen, hogy kipattogjon a bőröm vagy megvágjam magam, mint ahogy arra többször volt példa, mikor hagyományos borotvát használtam. A működése is hibátlan és könnyen tisztítható.

Avantaje

Könnyen használható, biztonságos, jó akkumulátor üzemidő

Dezavantaje

Eddig nincs rá példa.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH70/70 Borotvaegység

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH70/70 Borotvaegység

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