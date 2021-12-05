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Producție oprită

Shaver series 7000 S7970/26 Wet and dry electric shaver

S7970/26

4.7
| (194) Recenzii | 95% recomandă acest produs
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4.7

din 5

194

Recenzii

95%

recomandă acest produs

05/12/2021

România

România

Cumpărător verificat

Un aparat excelent!!

Un produs foarte bun. Am avut si seria 6, dar acesta este mult peste acela. Taie f bine si nu irita. Cn doreste poate instala si aplicatia. Nota 10.

Avantaje

Taie f bine, nu irita pielea si acumulatorul tine muuult si bn.

Dezavantaje

Nu afiseaza paramatri ,martorii se aprind atunci cand indica o actiune necesara(curatare,incarcare,etc.)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7930/16 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7930/16 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

26/08/2020

România

România

Perfect

Am cumparat acest produs dupa ce am folosit 2 aparate de ras Xiaomi. Este un produs care te impresioneaza, pentru prima data simt ca barbieritul este o incantare si rezultatul este perfect. Foarte buna aplicatia care te invata de la un barbierit la altul cum sa te perfectionezi. Capul de indreptat ar fi putut totusi fi adaptat mai bine, astfel incat sa ia din micii peri de la baza nasului la care nu prea poti sa ajungi cu aparatul de ras.

Avantaje

Un barbierit perfect de la primul pas

Dezavantaje

Nu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7940/16 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7940/16 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

13/07/2019

România

România

Produs de calitate !!!

Datorita campaniei de testare Philips am avut ocazia sa trec de la vechiul aparat la acesta. Nu am nimic negativ de remarcat la acesta, doar plusuri. Usurinta folosirii, precizia taierii, autonomia foarte buna, curatarea rapida sunt cateva dintre acestea. Un produs de calitate pe care il recomand cu incredere!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7930/16 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7930/16 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

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