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  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
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  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
  • Alunecare lină, bărbierit sensibil
  • Alunecare lină, bărbierit sensibil

Producție oprită

Shaver series 7000Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

S7720/26

4.4
| (545) Recenzii | 88% recomandă acest produs

2 premii

Alunecare lină, bărbierit sensibil
Seria 7000 de la Philips protejează împotriva principalelor semne de iritare a pielii. Inelele SkinGlide cu înveliş antifrecare permit aparatului de bărbierit să alunece fără efort pe faţă. Lamele sale protejează pielea şi taie precis firele de păr, chiar şi pe o barbă de 3 zile.
Vezi toate beneficiile

Nr. 1 de la Philips pentru pielea sensibilă*

Alunecare lină, bărbierit sensibil

  • Inele SkinGlide

  • Lame GentlePrecisionPRO

  • Aparat de tuns de precizie SmartClick

  • Sistem SmartClean

Inele SkinGlide cu înveliş antifrecare pentru alunecare lină

Inele SkinGlide cu înveliş antifrecare pentru alunecare lină

Beneficiază de un bărbierit mai confortabil cu inelele SkinGlide antifrecare acoperite cu microsfere. Mii de sfere micuţe asemănătoare sticlei reduc frecarea şi rezistenţa la înaintare între aparatul de bărbierit şi piele. Aceasta asigură o alunecare lină şi uşoară şi protejează pielea împotriva iritaţiilor.

Lamele protejează pielea şi taie precis firele de păr, chiar şi pe o barbă de 3 zile

Lamele protejează pielea şi taie precis firele de păr, chiar şi pe o barbă de 3 zile

Sistemul de tăiere îmbunătăţit dispune de tehnologie de protecţie a pielii, concepută să taie doar părul, nu şi pielea. Lamele în formă de V ţin pielea la distanţă de lame pentru un bărbierit fin, de precizie, chiar şi în cazul unei bărbi de 3 zile.

Capetele flexibile în 5 direcţii urmăresc contururile, aplicând mai puţină presiune

Capetele flexibile în 5 direcţii urmăresc contururile, aplicând mai puţină presiune

Capetele de bărbierit se flexează uşor în 5 direcţii, urmărind delicat contururile feţei şi ale gâtului. Este nevoie de mai puţină presiune pentru un bărbierit precis, iar solicitarea pielii este redusă la minimum.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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4.4

din 5

545

Recenzii

88%

recomandă acest produs

01/02/2025

România

România

Serie 7000

Cel mai bun aparat de la Philips pe care l-am folosit până acuma, recomand.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7310/12 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7310/12 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

03/03/2024

România

România

Cumpărător verificat

S7510

Folosesc acest aparat de mult timp. Este foarte bun.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7510/41 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7510/41 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

20/09/2019

România

România

Cumpărător verificat

Este foarte eficient și ușor de curățat

An ales acest produs datorită calitatii produsului despre care custode foarte multe și pe care l-am mai avut intr-o varianta anterioara

Avantaje

Calitate

Dezavantaje

Nu am gasit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7720/26 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7720/26 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

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Referințe

  1. Nr. 1 de la Philips pentru pielea sensibilă - în comparaţie cu alte aparate de bărbierit Philips