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Producție oprită
Inele SkinGlide
Lame GentlePrecisionPRO
Accesoriu aranjare barbă SmartClick
Beneficiază de un bărbierit mai confortabil cu inelele SkinGlide antifrecare acoperite cu microsfere. Mii de sfere micuţe asemănătoare sticlei reduc frecarea şi rezistenţa la înaintare între aparatul de bărbierit şi piele. Aceasta asigură o alunecare lină şi uşoară şi protejează pielea împotriva iritaţiilor.
Sistemul de tăiere îmbunătăţit dispune de tehnologie de protecţie a pielii, concepută să taie doar părul, nu şi pielea. Lamele în formă de V ţin pielea la distanţă de lame pentru un bărbierit fin, de precizie, chiar şi în cazul unei bărbi de 3 zile.
Capetele de bărbierit se flexează uşor în 5 direcţii, urmărind delicat contururile feţei şi ale gâtului. Este nevoie de mai puţină presiune pentru un bărbierit precis, iar solicitarea pielii este redusă la minimum.
Premii
4.4
din 5
545
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Julian88
01/02/2025
România
Serie 7000
Cel mai bun aparat de la Philips pe care l-am folosit până acuma, recomand.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7310/12 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7310/12 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Ignat Liviu
03/03/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
S7510
Folosesc acest aparat de mult timp. Este foarte bun.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7510/41 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7510/41 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Cosmin
20/09/2019
România
Cumpărător verificat
Este foarte eficient și ușor de curățat
An ales acest produs datorită calitatii produsului despre care custode foarte multe și pe care l-am mai avut intr-o varianta anterioara
Avantaje
Calitate
Dezavantaje
Nu am gasit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7720/26 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7720/26 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat
Nr. 1 de la Philips pentru pielea sensibilă - în comparaţie cu alte aparate de bărbierit Philips