Vreau sa impartasesc cu voi super experienta pe care mi-a oferit-o Philips S7510. Pana in acest moment nu am intalnit un aparat de barbierit mai efficient decat Philips s7510. Este un aparat de barbierit de ultima generartie pe care fiecare domn care tine la eticheta personala ar trebui sa il detina. Primul meu barbierit cu Philips S7510 a fost uscat. Nu am mai avut niciodata un aparat de barbierit Philips inainte, pentru ca mi sa spus intotdeauna ca miscarea circulara de taiere a lamei trage parul mai degraba decat sa il taie . Ca urmare, am preferat intotdeauna o alta marca, care folosea sistemul de folie, asa ca am fost destul de usurat cand am descoperit ca miscarea circulara nu trage parul, ci de fapt le-a ridicat foarte usor si le-a taiat foarte ingrijit. Mi-am adaptat rapid miscarea de barbierit cu Philips S7510. Inelele SkinGlide in loc de linii drepte permit celor trei capete de barbierit sa urmeze conturul fetei datorita miscarii in 5 directii ale capetelor. Aparatul aluneca peste piele datorita tehnologiei avansate care reduce frictiunea si permite un barbierit neted si uniform. Nici un barbierit nu este complet fara a taia niste perciuni care cresc neuniformi. Dupa indepartarea capetelor de barbierit, dispozitivul de tuns este usor de montat pe acelasi mecanism. Trimmerul are 5 setari de lungime si este perfect potrivit pentru taierea barbii si a perciunilor. Pentru barbieritul umed am inceput cu o clatire cu apa calda a fetei pentru a inmuia barba. Am folosit un gel de barbierit pe care l-am aplicat uniform. Manualul sugereaza umezirea lamei aparatului inainte de a incepe, si de a aplica mai multa apa pe barba in timpul barbieritului. La inceput mi s-a parut ciudat, dar am gasit rapid ritmul care taie barba lin si fara probleme. Eu prefer sa ma barbieresc folosind un gel de barbierit, avand barba deasa, Philips S7510 ma ajuta mai mult si imi lasa tenul foarte neted dupa barbierit, eliminand senzatia de arsura pe care o aveam dupa barbieritul clasic cu lame. Dupa folosirea aparatului de ras, il spal cu apa calda poi il clatesc cu apa rece si nu mai poate fi observata nici o urma de par sau gel de barbierit. Il impachetez pana la urmatoarea folosire in husa de calatorie care insoteste pachetul. Aparatul are un timp relativ scurt de incarcare pentru un timp de utilizare destul de indelungat, nu este zgomotos iar trimerul functioneaza foarte bine Conform manualului de instructiuni, trebuie sa curatati lamele o data pe luna si sa le inlocuiti la fiecare 2 ani, ceea ce da un raport calitate/pret foarte avantajos. Recomand cu incredere Philips S7510!