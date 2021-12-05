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  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
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  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
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  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă

Producție oprită

Shaver series 7000Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

S7940/16

4.7
| (194) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă
Aparatul de bărbierit Philips seria 7000 este creat pentru un bărbierit precis şi sensibil. Îmbunătăţit cu sfaturi personale – create în colaborare cu dermatologi – acesta ajută bărbaţii cu probleme specifice ale pielii. Deoarece fiecare piele este diferită.
Vezi toate beneficiile

Nr. 1 de la Philips pentru piele sensibilă

Bărbierit precis, chiar şi pe pielea sensibilă

  • Inele SkinGlide

  • Lame GentlePresicion

  • Senzor de adaptare la barbă

  • Plan personal de bărbierire

Inele SkinGlide cu microsfere pentru alunecare mai lină

Inele SkinGlide cu microsfere pentru alunecare mai lină

Bucură-te de o alunecare lină cu tehnologia avansată cu microsfere de la Philips. Inspirate de principiile de alunecare din aerodinamică, inelele aparatului de bărbierit sunt acoperite cu mii de sfere micuţe, asemănătoare sticlei, pentru confort maxim al pielii.

Un aparat de bărbierit pentru bărbierit precis, dar delicat

Un aparat de bărbierit pentru bărbierit precis, dar delicat

Aparatul de bărbierit electric pentru piele sensibilă este dotat cu lame GentlePrecision pentru a minimiza trecerile repetate. Chiar şi în cazul în care este utilizat pe o barbă de 3 zile.

Bărbile dese nu au nicio şansă

Bărbile dese nu au nicio şansă

Acest aparat de bărbierit electric include un senzor de adaptare la barbă care îţi recunoaşte densitatea bărbii. Reglează apoi automat puterea pentru sarcina curentă. Simplu.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

194

Recenzii

95%

recomandă acest produs

05/12/2021

România

România

Cumpărător verificat

Un aparat excelent!!

Un produs foarte bun. Am avut si seria 6, dar acesta este mult peste acela. Taie f bine si nu irita. Cn doreste poate instala si aplicatia. Nota 10.

Avantaje

Taie f bine, nu irita pielea si acumulatorul tine muuult si bn.

Dezavantaje

Nu afiseaza paramatri ,martorii se aprind atunci cand indica o actiune necesara(curatare,incarcare,etc.)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7930/16 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7930/16 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

26/08/2020

România

România

Perfect

Am cumparat acest produs dupa ce am folosit 2 aparate de ras Xiaomi. Este un produs care te impresioneaza, pentru prima data simt ca barbieritul este o incantare si rezultatul este perfect. Foarte buna aplicatia care te invata de la un barbierit la altul cum sa te perfectionezi. Capul de indreptat ar fi putut totusi fi adaptat mai bine, astfel incat sa ia din micii peri de la baza nasului la care nu prea poti sa ajungi cu aparatul de ras.

Avantaje

Un barbierit perfect de la primul pas

Dezavantaje

Nu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7940/16 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7940/16 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

13/07/2019

România

România

Produs de calitate !!!

Datorita campaniei de testare Philips am avut ocazia sa trec de la vechiul aparat la acesta. Nu am nimic negativ de remarcat la acesta, doar plusuri. Usurinta folosirii, precizia taierii, autonomia foarte buna, curatarea rapida sunt cateva dintre acestea. Un produs de calitate pe care il recomand cu incredere!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7930/16 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 7000 S7930/16 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat

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