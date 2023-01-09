Bucură-te de 18 luni de piele fină**, fără ras, tras sau smuls!
Rezultate vizibile după doar 3 tratamente
Spune adio metodelor dureroase și de scurtă durată și alege cea mai inteligentă soluție de epilare de la Philips. După doar 3 ședințe cu Lumea IPL, părul se reduce cu până la 92%****. Seria 9000 este eficientă pe păr blond închis, șaten, brunet și piele de la foarte albă la maro.
Descoperă epilarea #calumea de la Philips
Dezvoltat împreună cu oameni de știință și dermatologi, epilatorul Philips Lumea te scapă de frustrările cauzate de ceara încinsă sau de iritațiile și firele de păr crescute sub piele provocate de lama de ras, dar și salvează timp preţios petrecut în saloanele de cosmetică.
Soluție de epilare personalizată
Conceput pentru a fi confortabil, chiar și în zonele sensibile
Senzorii SmartSkin integrați îți citesc nuanța pielii tale pentru a stabili intensitatea potrivită și confortabilă (1-5)
Accesorii pentru tot corpul
Sigur de utilizat pe față, axile, picioare și linia bikinilor
Epilatorul Philips Lumea vine cu accesorii inteligente ce se adaptează la curbele corpului tău pentru a maximiza eficiența și declanșează automat programul dedicat.
Eficiență dovedită clinic
Recomandat de Societatea Română de Dermatologie
Dezvoltat în colaborare cu dermatologi pentru utilizare fără efort în siguranţa casei tale folosește tehnologia utilizată în saloanele profesionale. Astfel, Lumea IPL este o soluție sigură și eficientă de îndepărtare a părului pe termen lung.
Începe cu faza iniţială de doar 4 tratamente la fiecare 2 săptămâni – adică jumătate din numărul de tratamente pe care le fac alte mărci. Apoi un tratament lunar pentru a menţine rezultatele.
Delicat şi confortabil cu SenseIQ
Lumea seria 9900 are cinci setări de lumină uşor de reglat. Senzorul SmartSkin îţi citeşte nuanţa pielii şi te ajută să găseşti setarea cea mai confortabilă. Accesoriile inteligente adaptează tratamentul pentru fiecare zonă a corpului.
Pentru confort cu opţiuni cu fir şi fără fir
Philips Lumea este conceput pentru a fi comod şi uşor de utilizat. Foloseşte dispozitivul cu fir pentru un tratament rapid pe zone mari ale corpului, cum ar fi picioarele, sau alege modul fără fir cu baterie pentru a trata cu precizie zonele greu accesibile ale corpului.
Soluţie completă pentru faţă şi corp cu 4 accesorii inteligente
Accesoriile special concepute se potrivesc perfect curbelor corpului şi declanşează cele mai eficiente programe pentru fiecare zonă a corpului atunci când sunt conectate. Faţă: Design plat şi fereastră mică cu filtru UV. Corp: Curbat spre interior cu o fereastră mare. Zona inghinală şi zona axilară: Curbat spre exterior pentru zonele greu accesibile.
Adecvat pentru majoritatea tonurilor pielii şi culorilor părului
Tehnologia IPL are nevoie de contrast între pigmentul din culoarea părului şi pigmentul din tonul pielii, prin urmare funcţionează pe părul natural blond închis, castaniu şi negru şi cu tonuri ale pielii de la nuanţe deschise până la maro închis (I-V).
Aplicație gratuită Philips Lumea IPL cu funcții exclusive SkinAI
Aplicația Philips Lumea IPL vine cu trei funcții noi exclusive pentru analiza personalizată a pielii și ghidare bazată pe inteligență artificială, ajutându-te să profiți la maximum de noul dispozitiv Philips Lumea seria 9900.
Descoperă Philips Lumea – cum funcționează IPL, dacă este potrivit pentru tipul tău de păr și sfaturi pentru utilizare. Cunoaște liderul vizionar din spatele acestui dispozitiv inovator, a cărui poveste unică aduce autenticitate și încredere.
Urmărește și află mai multe despre Philips Lumea IPL 9900
Philips Lumea, recomandată de Societatea Română de Dermatologie
ca fiind o soluție sigură şi eficientă de îndepărtare a părului pe termen lung.
Efectuată corect şi conform manualului de utilizare, epilarea cu Philips Lumea IPL salvează timp preţios petrecut în saloanele de cosmetică, te scapă de frustrările cauzate de ceara încinsă sau de iritațiile provocate de lama de ras, poate trata şi preveni foliculita.
*Sursă: Institut de cercetare lider pe piață, valoare retail MAT decembrie 2024
**Rezultate vizibile după 3 ședințe de tratament. Rezultatul median: reducere a părului de 86% pe gambe, 70% zona bikini. 67% axile la 18 luni. Întrucât ne aflăm într-un proces de tranziție către noi ambalaje, este posibil să găsiți în piață și produse cu mesajul anterior „12 luni de reducere a părului”. Vă asigurăm că produsul achiziționat are aceeași eficacitate conform noilor noastre cercetări, prin care beneficiile se extind până la 18 luni de reducere a părului
***La urmarea unui program de tratament. Calculată pentru utilizarea pe gambe, în zona inghinală, în zona axilară şi pe faţă. Durata de viaţă a lămpii nu prelungeşte durata de 2 ani a garanţiei internaţionale Philips
