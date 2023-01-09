Căutare termeni

    Philips Lumea IPL S9900 device
    2393 recenzii

    Lumea Seria 9900

    Cea mai inteligentă gamă Lumea IPL cu funcţii SkinAI exclusive

    Acest produs nu mai este oferit
    Philips Lumea – brandul IPL nr. 1 din lume*

    Bucură-te de 18 luni de piele fină**, fără ras, tras sau smuls!

    Rezultate vizibile după doar 3 tratamente

    Spune adio metodelor dureroase și de scurtă durată și alege cea mai inteligentă soluție de epilare de la Philips. După doar 3 ședințe cu Lumea IPL, părul se reduce cu până la 92%****. Seria 9000 este eficientă pe păr blond închis, șaten, brunet și piele de la foarte albă la maro.

    Descoperă epilarea #calumea de la Philips

    Dezvoltat împreună cu oameni de știință și dermatologi, epilatorul Philips Lumea te scapă de frustrările cauzate de ceara încinsă sau de iritațiile și firele de păr crescute sub piele provocate de lama de ras, dar și salvează timp preţios petrecut în saloanele de cosmetică.

    Soluție de epilare personalizată

    Conceput pentru a fi confortabil, chiar și în zonele sensibile

    Senzorii SmartSkin integrați îți citesc nuanța pielii tale pentru a stabili intensitatea potrivită și confortabilă (1-5)

    Accesorii pentru tot corpul

    Sigur de utilizat pe față, axile, picioare și linia bikinilor

    Epilatorul Philips Lumea vine cu accesorii inteligente ce se adaptează la curbele corpului tău pentru a maximiza eficiența și declanșează automat programul dedicat.

    Eficiență dovedită clinic

    Recomandat de Societatea Română de Dermatologie

    Dezvoltat în colaborare cu dermatologi pentru utilizare fără efort în siguranţa casei tale folosește tehnologia utilizată în saloanele profesionale. Astfel, Lumea IPL este o soluție sigură și eficientă de îndepărtare a părului pe termen lung.

    Rezultate rapide cu tratamente la 2 săptămâni

    Începe cu faza iniţială de doar 4 tratamente la fiecare 2 săptămâni – adică jumătate din numărul de tratamente pe care le fac alte mărci. Apoi un tratament lunar pentru a menţine rezultatele.

    Delicat şi confortabil cu SenseIQ

    Lumea seria 9900 are cinci setări de lumină uşor de reglat. Senzorul SmartSkin îţi citeşte nuanţa pielii şi te ajută să găseşti setarea cea mai confortabilă. Accesoriile inteligente adaptează tratamentul pentru fiecare zonă a corpului.

    Pentru confort cu opţiuni cu fir şi fără fir

    Philips Lumea este conceput pentru a fi comod şi uşor de utilizat. Foloseşte dispozitivul cu fir pentru un tratament rapid pe zone mari ale corpului, cum ar fi picioarele, sau alege modul fără fir cu baterie pentru a trata cu precizie zonele greu accesibile ale corpului.

    Soluţie completă pentru faţă şi corp cu 4 accesorii inteligente

    Accesoriile special concepute se potrivesc perfect curbelor corpului şi declanşează cele mai eficiente programe pentru fiecare zonă a corpului atunci când sunt conectate. Faţă: Design plat şi fereastră mică cu filtru UV. Corp: Curbat spre interior cu o fereastră mare. Zona inghinală şi zona axilară: Curbat spre exterior pentru zonele greu accesibile.

    Adecvat pentru majoritatea tonurilor pielii şi culorilor părului

    Tehnologia IPL are nevoie de contrast între pigmentul din culoarea părului şi pigmentul din tonul pielii, prin urmare funcţionează pe părul natural blond închis, castaniu şi negru şi cu tonuri ale pielii de la nuanţe deschise până la maro închis (I-V).

    SkinAI: Smart, easy, and personalised

    Aplicație gratuită Philips Lumea IPL cu funcții exclusive SkinAI

    Aplicația Philips Lumea IPL vine cu trei funcții noi exclusive pentru analiza personalizată a pielii și ghidare bazată pe inteligență artificială, ajutându-te să profiți la maximum de noul dispozitiv Philips Lumea seria 9900.

    Lumea de la A la Z

    Descoperă Philips Lumea – cum funcționează IPL, dacă este potrivit pentru tipul tău de păr și sfaturi pentru utilizare. Cunoaște liderul vizionar din spatele acestui dispozitiv inovator, a cărui poveste unică aduce autenticitate și încredere.

    Tehnologie

    Lumea IPL 9900

    Urmărește și află mai multe despre Philips Lumea IPL 9900

    Philips Lumea, recomandată de Societatea Română de Dermatologie

    ca fiind o soluție sigură şi eficientă de îndepărtare a părului pe termen lung. Efectuată corect şi conform manualului de utilizare, epilarea cu Philips Lumea IPL salvează timp preţios petrecut în saloanele de cosmetică, te scapă de frustrările cauzate de ceara încinsă sau de iritațiile provocate de lama de ras, poate trata şi preveni foliculita.

    Află mai multe despre IPL

    Philips Lumea IPL Seria 9900

    Investește într-o piele fină și de durată

    Brandul nr. 1

    Brandul nr. 1

    în lume în tehnologia IPL

    90 zile garanția banilor înapoi

    90 zile garanția banilor înapoi

    Ai 90 zile să testezi produsul la tine acasă și dacă te răzgândești, returnezi produsul și primești banii înapoi garantat

    +2 ani de extra garanție

    +2 ani de extra garanție

    La înregistrarea produsului în contul MyPhilips, în termen de max. 90 zile de la achiziție. După înregistrare activezi Garanția extinsă

    Întrebări frecvente

    Pot utiliza funcţia SkinAI a aplicaţiei Philips Lumea pe mai multe dispozitive mobile?

    De ce nu analiza păr corporal a aplicaţiei Lumea nu îmi înregistrează părul?

    De ce analiza pielii pe bază de selfie a Philips Lumea produce rezultate inconsecvente?

    Există efecte secundare ale utilizării Philips Lumea?

    Pot utiliza Philips Lumea dacă sunt gravidă sau alăptez?

    De ce accesoriul dispozitivului meu Philips Lumea nu are sticlă?

    Pot utiliza Philips Lumea în zona inghinală?

    De ce există o bulă de aer pe sticla dispozitivului meu Philips Lumea?

    De ce dispozitivul meu Philips Lumea se încălzeşte în timpul utilizării?

    Cum îmi curăţ aparatul Philips Lumea?

    Philips Lumea este adecvat pentru toate tonurile de piele şi toate culorile de păr corporal?

    Philips Lumea poate fi utilizat şi de bărbaţi?

    Lumina pulsată de Philips Lumea este sigură pentru ochii mei?

    De ce trebuie să îndepărtez părul înainte de efectuarea unui tratament cu dispozitivul Lumea?

    Care sunt diferenţele dintre accesoriile Philips Lumea?

    Cum să mă pregătesc pentru un tratament cu aparatul Philips Lumea?

    Cum să găsesc intensitatea luminoasă potrivită pentru mine a dispozitivului Philips Lumea?

    La ce vârstă pot utiliza Philips Lumea?

    Cât de des trebuie să utilizez Philips Lumea?

    Voi vedea rezultate mai bune dacă utilizez Philips Lumea mai des?

    Cum să obţin rezultatele dorite folosind Philips Lumea?

    Obţine sfaturi şi recomandări pentru produsul tău, găseşte manuale, află cele mai bune sfaturi şi trucuri şi depanează orice probleme

    Pagina principală de asistenţă

    Găseşte produsul potrivit

    Caută după numărul modelului şi găseşte informaţii specifice produsului

    Lumea Seria 9900
    Lumea Seria 9900
    * Sursă: Institut de cercetare lider pe piață, valoare retail MAT decembrie 2024
    ** Rezultate vizibile după 3 ședințe de tratament. Rezultatul median: reducere a părului de 86% pe gambe, 70% zona bikini. 67% axile la 18 luni. Întrucât ne aflăm într-un proces de tranziție către noi ambalaje, este posibil să găsiți în piață și produse cu mesajul anterior „12 luni de reducere a părului”. Vă asigurăm că produsul achiziționat are aceeași eficacitate conform noilor noastre cercetări, prin care beneficiile se extind până la 18 luni de reducere a părului
    *** La urmarea unui program de tratament. Calculată pentru utilizarea pe gambe, în zona inghinală, în zona axilară şi pe faţă. Durata de viaţă a lămpii nu prelungeşte durata de 2 ani a garanţiei internaţionale Philips

