Philips WhiteVision ultra

Nu face compromisuri la siguranţă, schimbă în perechi

Este pur şi simplu mai eficient să schimbi ambele becuri de far, în loc să înlocuieşti doar unul ars. Becurile noi, moderne, au o putere luminoasă crescută şi performanţe mai bune, oferind o experienţă de conducere mai sigură. În general, beneficiile şi avantajele de înlocuire în pereche sunt numeroase: mai puţine complicaţii, economii de costuri, evitarea defectării becurilor de faruri, fascicul mai luminos şi mai uniform şi, mai presus de toate, siguranţă.