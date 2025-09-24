Verificarea autenticității
Becurile pentru faruri Philips WhiteVision ultra revoluţionează aspectul maşinii cu lumină albă şi clară de până la 4.200 de kelvini. Aceste becuri pentru faruri oferă un aspect uimitor în reflectorul farurilor, oferind un aspect inegalabil al luminii albe.
Modelul clar al fasciculului permite şoferilor nu doar să vadă mai clar alţi participanţi la trafic, dar şi să fie văzuţi mai bine. Îmbunătăţeşte siguranţa, oferind mai mult timp de reacţie la posibilele pericole de pe drum.
Becurile Philips WhiteVision ultra sunt omologate pentru lumină albă puternică pe drum. Şoferii se bucură de un aspect viu şi un bec permis de lege. Le oferă vizibilitate excelentă, fără a compromite siguranţa prin orbirea conducătorilor auto din faţă.
Lumina mai bună şi mai intensă permite performanţe superioare pe drum. Cu o geometrie optimizată a filamentelor, de înaltă precizie, umplere cu gaz sub presiune înaltă, strat de acoperire de înaltă precizie şi sticlă de cuarţ UV de înaltă calitate, becurile pentru faruri Philips WhiteVision ultra stabilesc un nou standard pentru lumina albă cu utilizare rutieră legală. Proiectate pentru stil şi vizibilitate excelente, aceste becuri pentru faruri asigură o experienţă mai relaxată şi distractivă a condusului.
Este pur şi simplu mai eficient să schimbi ambele becuri de far, în loc să înlocuieşti doar unul ars. Becurile noi, moderne, au o putere luminoasă crescută şi performanţe mai bune, oferind o experienţă de conducere mai sigură. În general, beneficiile şi avantajele de înlocuire în pereche sunt numeroase: mai puţine complicaţii, economii de costuri, evitarea defectării becurilor de faruri, fascicul mai luminos şi mai uniform şi, mai presus de toate, siguranţă.
Cu o prezenţă de peste 100 ani, tehnologia Philips avansată de iluminare este renumită în industria auto. Produsele Philips cu calitate de echipament original sunt concepute şi dezvoltate urmând procese stricte de control al calităţii (inclusiv normele ISO aplicabile), rezultatul fiind standarde de producţie constant ridicate. WhiteVision ultra este compatibil cu modelele de autoturisme ale marilor producători, precum Audi, BMW, Ford, GM, Toyota şi Volkswagen. Pentru mai informaţii, consultă ghidul de alegere a produselor.
