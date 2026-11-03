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WhiteVision ultraAspect alb elegant

9012WVUB1

Aspect elegant irezistibil

Philips WhiteVision ultra, cu cea mai recentă formulă a stratului de acoperire, oferă lumină albă uimitoare. Sunt cele mai albe becuri cu halogen cu utilizare rutieră legală din gama noastră și alegerea perfectă dacă ești în căutarea unui aspect modern și elegant.

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Cele mai noi lumini albe elegante pentru mașina ta

Aspect elegant irezistibil

  • Tip de lampă: HIR2

  • 12 V, 55 W

  • Vizibilitate cu până la 60% mai bună

  • Aspect alb distinctiv

  • Număr de becuri: 1

Lumină albă clară

Farurile Philips WhiteVision ultra revoluţionează aspectul maşinii tale cu o lumină albă clară. Alegerea potrivită pentru o experienţă de conducere luminoasă şi elegantă!

Upgrade cu halogen pentru faruri, care oferă un aspect extrem de elegant

Philips WhiteVision ultra este proiectat pentru conducătorii auto care caută un upgrade cu stilul şi aspectul iluminării LED, dar conduc un vehicul cu tehnologie halogen. Mulţumită noii şi avansate formule de acoperire a sticlei, becurile WhiteVision ultra sunt cele mai albe becuri cu utilizare rutieră legală din gama noastră, oferind un aspect uimitor în reflectoarele farurilor.

Faruri albe uimitoare cu utilizare rutieră legală pentru aspect elegant

Faruri albe uimitoare cu utilizare rutieră legală pentru aspect elegant

Becurile WhiteVision ultra pentru modernizarea farurilor sunt certificate ECE pentru lumină albă puternică pe drum. Conducătorii auto se bucură de un aspect vibrant și un bec permis de lege, conform regulamentelor relevante. Fără a compromite siguranța prin orbirea mașinii din față, îți oferă o vizibilitate excelentă.

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