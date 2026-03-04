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  • Aspect elegant irezistibil
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  • Aspect elegant irezistibil
  • Aspect elegant irezistibil
  • Aspect elegant irezistibil
  • Aspect elegant irezistibil

WhiteVision ultraAspect alb elegant

9005WVUB1

4.3
| (31) Recenzii
Aspect elegant irezistibil
Philips WhiteVision ultra, cu cea mai recentă formulă a stratului de acoperire, oferă lumină albă uimitoare. Sunt cele mai albe becuri cu halogen cu utilizare rutieră legală din gama noastră și alegerea perfectă dacă ești în căutarea unui aspect modern și elegant.
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Cele mai noi lumini albe elegante pentru mașina ta

Aspect elegant irezistibil

  • Tip de lampă: HB3

  • 12 V, 60 W

  • Vizibilitate cu până la 60% mai bună

  • Aspect alb distinctiv

  • Număr de becuri: 1

Lumină albă clară

Farurile Philips WhiteVision ultra revoluţionează aspectul maşinii tale cu o lumină albă clară. Alegerea potrivită pentru o experienţă de conducere luminoasă şi elegantă!

Upgrade cu halogen pentru faruri, care oferă un aspect extrem de elegant

Philips WhiteVision ultra este proiectat pentru conducătorii auto care caută un upgrade cu stilul şi aspectul iluminării LED, dar conduc un vehicul cu tehnologie halogen. Mulţumită noii şi avansate formule de acoperire a sticlei, becurile WhiteVision ultra sunt cele mai albe becuri cu utilizare rutieră legală din gama noastră, oferind un aspect uimitor în reflectoarele farurilor.

Faruri albe uimitoare cu utilizare rutieră legală pentru aspect elegant

Faruri albe uimitoare cu utilizare rutieră legală pentru aspect elegant

Becurile WhiteVision ultra pentru modernizarea farurilor sunt certificate ECE pentru lumină albă puternică pe drum. Conducătorii auto se bucură de un aspect vibrant și un bec permis de lege, conform regulamentelor relevante. Fără a compromite siguranța prin orbirea mașinii din față, îți oferă o vizibilitate excelentă.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

31

Recenzii

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Avantaje

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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