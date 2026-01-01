Vezi mai bine pentru a conduce în siguranță

Cu Philips X-tremeVision Pro150, beneficiezi de lumină cu până la 150 % mai puternică¹. Condu acasă la cei dragi, știind că poți vedea clar chiar și pe întuneric și în condiții meteo nefavorabile. Designul avansat al filamentului oferă mai multă precizie și luminanță ridicată pentru o mai bună iluminare a drumului, iar noua tehnologie cu sticlă de cuarț Diamond Precision asigură mai multă luminozitate.