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12972XVPS2
Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
Combinând luminozitatea uimitoare cu o durată de viață care nu era disponibilă anterior la un bec de înaltă performanță, Philips X-tremeVision Pro150 oferă o vizibilitate ce asigură o siguranță rutieră sporită, pentru tine și pentru cei dragi.
Tip de lampă: H7
12 V, 55 W
Lumină cu 150% mai intensă¹
Până la 450 h³
Număr de becuri: 2
Cu Philips X-tremeVision Pro150, beneficiezi de lumină cu până la 150 % mai puternică¹. Condu acasă la cei dragi, știind că poți vedea clar chiar și pe întuneric și în condiții meteo nefavorabile. Designul avansat al filamentului oferă mai multă precizie și luminanță ridicată pentru o mai bună iluminare a drumului, iar noua tehnologie cu sticlă de cuarț Diamond Precision asigură mai multă luminozitate.
Noua tehnică de producție pentru sticla de cuarț Philips Diamond Precision crește fluxul luminos și oferă, în același timp, o rezistență mai mare la șocuri termice și presiune. O compoziție personalizată de gaze prețioase protejează suplimentar filamentul împotriva uzurii. Acest lucru înseamnă mai multă luminozitate și o durată de viață mai lungă, de până la 450 de ore³, probabil cea mai lungă pentru un bec atât de puternic.
Deoarece poate proiecta lumina cu până la 70 de metri mai departe² pe drum, Philips X-tremeVision Pro150 îți sporește capacitatea de a reacționa la potențialele pericole. Extinderea distanței de siguranță înseamnă că tu și pasagerii tăi vă puteți bucura de o călătorie mai sigură.
Recenzii
¹ Luminozitate comparată cu standardul minim acceptat de lege.
² Distanță de siguranță suplimentară față de fasciculul minim derivat conform regulamentului CEE, bazat pe 1 lux. Distanța cea mai mare față de mașină.
³ Se aplică pentru faza scurtă, diferă pentru utilizarea farurilor de ceață