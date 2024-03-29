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WhiteVision ultraAspect alb elegant

12342WVUSM

3.7

| (3) Recenzii

Aspect elegant irezistibil

Philips WhiteVision ultra H4, cu cea mai recentă formulă a stratului de acoperire, oferă o luminozitate uimitoare de 4200 de kelvini. Sunt cele mai albe becuri cu halogen cu utilizare rutieră legală din gama noastră și alegerea perfectă dacă ești în căutarea unui aspect modern și elegant.

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Cele mai noi lumini albe elegante pentru mașina ta

Aspect elegant irezistibil

  • Tip de lampă: H4

  • Becuri de poziție de 12 V, 55/60 W, W5W incluse

  • Vizibilitate cu până la 60% mai bună

  • Până la 4.200 K

  • Număr de becuri: 2+2

Lumină albă clară de până la 4200 Kelvin¹

Lumină albă clară de până la 4200 Kelvin¹

Cu până la 4200 Kelvin¹, farurile Philips WhiteVision ultra revoluționează aspectul mașinii tale cu o lumină albă intensă. Alegerea potrivită pentru o experiență de condus luminoasă și elegantă!

Upgrade cu halogen pentru faruri, care oferă un aspect extrem de elegant

Upgrade cu halogen pentru faruri, care oferă un aspect extrem de elegant

Philips WhiteVision ultra este proiectat pentru conducătorii auto care caută un upgrade cu stilul și aspectul iluminării LED, dar conduc un vehicul cu tehnologie halogen. Mulțumită noii și avansatei formule de acoperire a sticlei, becurile WhiteVision ultra sunt cele mai albe becuri cu utilizare rutieră legală din gama noastră, oferind un aspect uimitor în reflectoarele farurilor.

Faruri albe uimitoare cu utilizare rutieră legală pentru aspect elegant

Faruri albe uimitoare cu utilizare rutieră legală pentru aspect elegant

Becurile WhiteVision ultra pentru modernizarea farurilor sunt certificate ECE pentru lumină albă puternică pe drum. Conducătorii auto se bucură de un aspect vibrant și un bec permis de lege, conform regulamentelor relevante. Fără a compromite siguranța prin orbirea mașinii din față, îți oferă o vizibilitate excelentă.

Specificaţii tehnice

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3.7

din 5

3

Recenzii

4
3
2

29/03/2024

Україна

Україна

Cumpărător verificat

Лампы и габариты норм

Хороший свет , качество , ближний свет + габаритные лампочки в комплекте

Avantaje

Хороший свет , светлый больше чем желтый

Dezavantaje

Ресурс

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Data utilizării 2024-02-29

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Data utilizării 2024-02-29

01/09/2021

Україна

Україна

Відмінні лампидля рефлекторної фари

Як на мене найкращі галагенки на ринку для рефлекторної фари

Avantaje

якість термін служби

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Data utilizării 2020-09-01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Data utilizării 2020-09-01

01/04/2019

Україна

Україна

відсітній контроль якості перед дрібними релізаторами

Замовляв ці лампи з цоколем Н4 у двох різних постачальників. Чому у двох спитаєте? Тому що перші мені прийшли з браком. Другі також з браком, але, нащастя, продавець пішов мені на зустіч і вислухавши мої зауваження і коментарі щодо моєї першої спроби покупки, відкрив упаковку з лампами перед віправленням у себе в офісі. З першим продавцем також особливих проблем не виникло - кошти за лампи він мені повернув, однак я втратив на пересилці. Але то вже інша історія... На фото лампа де чорний нагар вже витер спиртом на місцях пайки контаків, однак пошкоджений цоколь(білі плями) та і якість пайки лишає питання... До речі, лампи зроблені в Польщі. Якщо у вас інший виробник, то можливо, все з ними добре... перевіряйте однозначно! Будьте уважні! Розкривайте упаковку відразу і діставайте лампи!

Acest review a fost făcut pentru WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Acest review a fost făcut pentru WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

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