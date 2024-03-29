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12342WVUSM
Aspect elegant irezistibil
Philips WhiteVision ultra H4, cu cea mai recentă formulă a stratului de acoperire, oferă o luminozitate uimitoare de 4200 de kelvini. Sunt cele mai albe becuri cu halogen cu utilizare rutieră legală din gama noastră și alegerea perfectă dacă ești în căutarea unui aspect modern și elegant.
Tip de lampă: H4
Becuri de poziție de 12 V, 55/60 W, W5W incluse
Vizibilitate cu până la 60% mai bună
Până la 4.200 K
Număr de becuri: 2+2
Cu până la 4200 Kelvin¹, farurile Philips WhiteVision ultra revoluționează aspectul mașinii tale cu o lumină albă intensă. Alegerea potrivită pentru o experiență de condus luminoasă și elegantă!
Philips WhiteVision ultra este proiectat pentru conducătorii auto care caută un upgrade cu stilul și aspectul iluminării LED, dar conduc un vehicul cu tehnologie halogen. Mulțumită noii și avansatei formule de acoperire a sticlei, becurile WhiteVision ultra sunt cele mai albe becuri cu utilizare rutieră legală din gama noastră, oferind un aspect uimitor în reflectoarele farurilor.
Becurile WhiteVision ultra pentru modernizarea farurilor sunt certificate ECE pentru lumină albă puternică pe drum. Conducătorii auto se bucură de un aspect vibrant și un bec permis de lege, conform regulamentelor relevante. Fără a compromite siguranța prin orbirea mașinii din față, îți oferă o vizibilitate excelentă.
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3.7
din 5
3
Recenzii
Olef
29/03/2024
Україна
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Лампы и габариты норм
Хороший свет , качество , ближний свет + габаритные лампочки в комплекте
Avantaje
Хороший свет , светлый больше чем желтый
Dezavantaje
Ресурс
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Data utilizării 2024-02-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Data utilizării 2024-02-29
Dr.Gonzo
01/09/2021
Україна
Відмінні лампидля рефлекторної фари
Як на мене найкращі галагенки на ринку для рефлекторної фари
Avantaje
якість термін служби
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Data utilizării 2020-09-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Data utilizării 2020-09-01
Дмитрик
01/04/2019
Україна
відсітній контроль якості перед дрібними релізаторами
Замовляв ці лампи з цоколем Н4 у двох різних постачальників. Чому у двох спитаєте? Тому що перші мені прийшли з браком. Другі також з браком, але, нащастя, продавець пішов мені на зустіч і вислухавши мої зауваження і коментарі щодо моєї першої спроби покупки, відкрив упаковку з лампами перед віправленням у себе в офісі. З першим продавцем також особливих проблем не виникло - кошти за лампи він мені повернув, однак я втратив на пересилці. Але то вже інша історія... На фото лампа де чорний нагар вже витер спиртом на місцях пайки контаків, однак пошкоджений цоколь(білі плями) та і якість пайки лишає питання... До речі, лампи зроблені в Польщі. Якщо у вас інший виробник, то можливо, все з ними добре... перевіряйте однозначно! Будьте уважні! Розкривайте упаковку відразу і діставайте лампи!
Acest review a fost făcut pentru WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Acest review a fost făcut pentru WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд