Becurile pentru faruri Philips Ultinon Pro9200 oferă performanță de neegalat și vizibilitatea excepțională pe care o dorești în timpul condusului. Vezi mai bine semnele rutiere cu spectrul lor optim unic și ai o vizibilitate îmbunătățită asupra drumului din față.
Cu o temperatură a culorii de până la 5 800 K, aprobate de producătorii de echipamente originale pentru capacitatea de a spori confortul ochilor în timpul condusului pe timp de noapte, becurile Philips Ultinon Pro9200 îți permit să călătorești pe drumuri întunecate cu ușurință și confort.
Beneficiind de tehnologie de îmbunătățire a longevității, precum sistemul dual de gestionare a căldurii AirBoost, acestea au o durată de viață de până la 5 000 de ore și oferă lumină constantă pe toată durata de viață.
Gama de becuri LED Philips Ultinon Pro9200 combină puterea tehnologiei cu LED-uri cu o carcasă ultracompactă, potrivită pentru orice tip de aplicație de iluminare. Beneficiezi de dimensiuni mai mici cu 30 % față de predecesoarele sale, fiind concepute pentru montare fără efort chiar și în cele mai înguste faruri. Montarea pe vechile instalații este ușoară, oferind șoferilor pasionați și amatorilor de personalizare funcționalitate fără bătăi de cap.
Condu în siguranță și cu precizie cu becurile Philips Ultinon Pro9200. Datorită poziționării precise a cipurilor LED în becurile noastre Philips Ultinon Pro9200, vei avea lumină exact acolo unde ai nevoie pe drum, fără a orbi participanții la trafic de pe sensul opus. De asemenea, becurile noastre sunt echipate cu tehnologia inovatoare Philips SafeBeam, care produce cel mai bun fascicul utilizabil și un tipar fără reflexii. Aceasta înseamnă vizibilitate optimă în timpul condusului.
Becurile Philips Ultinon Pro9200 sunt compatibile cu sisteme electrice de 12 V, dar și de 24 V, fiind astfel potrivite pentru majoritatea tipurilor de vehicule.
