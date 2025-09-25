  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

    ultinon-pro-9200

    Ultinon Pro9200 HL

    Stăpânește lumina, sfidează întunericul

    PRP

    Acest produs nu mai este oferit
    Vezi modelele

    Performanță auto de neegalat cu LED

    Philips Ultinon Pro9200

    Sfidează întunericul cu Philips Ultinon Pro9200, punctul culminant al performanței în iluminarea cu becuri LED montate pe vechile instalații. Bucură-te de puterea tehnologiei LED de ultimă oră cu o luminozitate crescută cu până la 400%*, de la unul dintre cele mai compacte becuri de pe piață.

    Fotografie a produsului standard Bec pentru faruri Philips Ultinon Pro9200 H7-LED 11972U92X2 Bec pentru faruri Philips Ultinon Pro9200 H7-LED 11972U92X2

    Vizibilitate superioară

    Revolucionarno śukaripen +400%*

    Becurile pentru faruri Philips Ultinon Pro9200 oferă performanță de neegalat și vizibilitatea excepțională pe care o dorești în timpul condusului. Vezi mai bine semnele rutiere cu spectrul lor optim unic și ai o vizibilitate îmbunătățită asupra drumului din față.

    Stil sofisticat

    Lumină albă rece

    Cu o temperatură a culorii de până la 5 800 K, aprobate de producătorii de echipamente originale pentru capacitatea de a spori confortul ochilor în timpul condusului pe timp de noapte, becurile Philips Ultinon Pro9200 îți permit să călătorești pe drumuri întunecate cu ușurință și confort.

    Durată de viață îmbunătățită

    Până la 5.000 ore de utilizare

    Beneficiind de tehnologie de îmbunătățire a longevității, precum sistemul dual de gestionare a căldurii AirBoost, acestea au o durată de viață de până la 5 000 de ore și oferă lumină constantă pe toată durata de viață.

    Ghid de utilizare Fişa produsului
    Feature Image - Ultra-compact design - Philips Ultinon Pro9200 LED

    Design ultracompact pentru compatibilitate cu o flotă amplă

    Gama de becuri LED Philips Ultinon Pro9200 combină puterea tehnologiei cu LED-uri cu o carcasă ultracompactă, potrivită pentru orice tip de aplicație de iluminare. Beneficiezi de dimensiuni mai mici cu 30 % față de predecesoarele sale, fiind concepute pentru montare fără efort chiar și în cele mai înguste faruri. Montarea pe vechile instalații este ușoară, oferind șoferilor pasionați și amatorilor de personalizare funcționalitate fără bătăi de cap.

    Feature Image - Light just where you need it - Philips Ultinon Pro9200 LED

    Lumină exact acolo unde ai nevoie

    Condu în siguranță și cu precizie cu becurile Philips Ultinon Pro9200. Datorită poziționării precise a cipurilor LED în becurile noastre Philips Ultinon Pro9200, vei avea lumină exact acolo unde ai nevoie pe drum, fără a orbi participanții la trafic de pe sensul opus. De asemenea, becurile noastre sunt echipate cu tehnologia inovatoare Philips SafeBeam, care produce cel mai bun fascicul utilizabil și un tipar fără reflexii. Aceasta înseamnă vizibilitate optimă în timpul condusului.

    Feature Image - 12V 24V compatible - Philips Ultinon Pro9200 LED

    Compatibil cu 12 V și 24 V pentru mai multe posibilități de utilizare

    Becurile Philips Ultinon Pro9200 sunt compatibile cu sisteme electrice de 12 V, dar și de 24 V, fiind astfel potrivite pentru majoritatea tipurilor de vehicule.

    Înregistrare pentru extinderea garanției

    Înregistrare pentru extinderea garanției

    Pentru liniștea ta, gama Philips Ultinon Pro9200 are o garanție totală de 5 ani, inclusiv o garanție standard de 2 ani și o protecție suplimentară de 3 ani. Profită acum de toate avantajele luminii îmbunătățite și de asigurarea unei performanțe de lungă durată.

    Înreg. garanția extinsă

    Aflați mai multe despre iluminatul nostru auto

    Selectați becurile pentru faruri Philips Ultinon Pro9200

    Compară

    Recenzii

    * ¹ În comparație cu cerințele minime legale. Se aplică pentru H4 și H7. Poate varia în funcție de modelul mașinii și de tipul becului.
    * ² Neomologate CEE. Nu sunt destinate utilizării pe drumurile publice. Ai responsabilitatea de a respecta cerințele legale aplicabile în țara ta.
    * ³ Gama de becuri LED Philips Ultinon Pro9200 dispune de o garanție de 2 ani la achiziție și garanție extinsă gratuită de 3 ani la înregistrare. Accesează philips.com/auto-warranty pentru a afla mai multe despre politica noastră de garanție. Garanția Philips acoperă numai defectele de fabricație și utilizarea necomercială.

