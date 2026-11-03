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LUM11342U92X2/10
11342U92X2
Stăpânește lumina, sfidează întunericul
Sfidează întunericul cu Philips Ultinon Pro9200, punctul culminant al performanței în iluminarea cu becuri LED montate pe vechile instalații. Bucură-te de puterea tehnologiei LED de ultimă oră cu o luminozitate crescută cu până la 400%*, de la unul dintre cele mai compacte becuri de pe piață.
LED-HL [~H4]
Lumină mai intensă cu până la 400 %
Compatibilitate cu o flotă amplă
Stil și siguranță la calitate înaltă
Pachet de: 2
Cea mai recentă tehnologie a noastră este ușor de instalat. Gama de becuri LED Philips Ultinon Pro9200 combină puterea tehnologiei cu LED-uri cu o carcasă ultracompactă pentru orice tip de aplicație de iluminare. Complet reproiectată pentru a elimina vechiul disipator termic voluminos și pentru a reproduce forma lămpilor cu halogen, această nouă generație de becuri H4 se montează ușor și rapid chiar și în cele mai înguste faruri, oferind șoferilor funcționalitate fără bătăi de cap.
Noua generație de becuri H4 Ultinon Pro9200 dispune de un nou sistem de dispersie a căldurii, care atrage aerul de la baza becului către partea din față a acestuia. Deoarece acest flux de aer încălzește difuzorul farului, farul poate fi dezghețat pe perioada iernilor grele, fără intervenție suplimentară. Se obține astfel un confort de neegalat în timpul condusului, indiferent de sezon.
Gestionează lumina de pe drum. Proiectate cu meticulozitate pentru a-ți stârni pasiunea pentru condus, becurile noastre pentru faruri Philips Ultinon Pro9200 oferă performanțe de neegalat și vizibilitatea excepțională pe care o dorești în timpul condusului, indiferent de condiții. Datorită selecției noastre unice de LED-uri și perfecționării meticuloase a produselor, te vei bucura de o luminozitate de neegalat cu până la 400 % mai mare decât cea minimă legală pentru becurile cu halogen. Distinge mai bine indicatoarele rutiere cu ajutorul spectrului unic optim al acestora și îmbunătățește-ți vizibilitatea pe drum. Becurile noastre te ajută să te deplasezi cu încredere.
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Recenzii
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Neomologate CEE. Nu sunt destinate utilizării pe drumurile publice. Ai responsabilitatea de a respecta cerințele legale aplicabile în țara ta.
Gama de becuri LED Philips Ultinon Pro9200 dispune de o garanție de 2 ani la achiziție și garanție extinsă gratuită de 3 ani la înregistrare. Accesează philips.com/auto-warranty pentru a afla mai multe despre politica noastră de garanție. Garanția Philips acoperă numai defectele de fabricație și utilizarea necomercială.