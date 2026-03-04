ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Stăpânește lumina, sfidează întunericul
  • Stăpânește lumina, sfidează întunericul
  • Stăpânește lumina, sfidează întunericul
  • Stăpânește lumina, sfidează întunericul
  • Stăpânește lumina, sfidează întunericul
  • Stăpânește lumina, sfidează întunericul

Ultinon Pro9200 HLPerformanță auto de neegalat cu LED

LUM11972U92X2/10

11972U92X2

4.3
| (31) Recenzii
Stăpânește lumina, sfidează întunericul
Sfidează întunericul cu Philips Ultinon Pro9200, punctul culminant al performanței în iluminarea cu becuri LED montate pe vechile instalații. Bucură-te de puterea tehnologiei LED de ultimă oră cu o luminozitate crescută cu până la 400%*, de la unul dintre cele mai compacte becuri de pe piață.
Vezi toate beneficiile

Performanță auto de neegalat cu LED

Stăpânește lumina, sfidează întunericul

  • LED-HL [~H7]

  • Lumină cu 400% mai intensă¹

  • Compatibilitate cu o flotă amplă

  • Stil și siguranță la calitate înaltă

  • Pachet de: 2

Design ultracompact pentru compatibilitate cu o flotă amplă

Design ultracompact pentru compatibilitate cu o flotă amplă

Gama de becuri LED Philips Ultinon Pro9200 combină puterea tehnologiei cu LED-uri cu o carcasă ultracompactă, potrivită pentru orice tip de aplicație de iluminare. Beneficiezi de dimensiuni mai mici cu 30 % față de predecesoarele sale, fiind concepute pentru montare fără efort chiar și în cele mai înguste faruri. Montarea pe vechile instalații este ușoară, oferind șoferilor pasionați și amatorilor de personalizare funcționalitate fără bătăi de cap.

Putere concentrată - lumină mai intensă cu până la 400%¹

Putere concentrată - lumină mai intensă cu până la 400%¹

Gestionează lumina pe drum. Proiectate cu meticulozitate pentru a-ți stârni pasiunea pentru condus, becurile noastre pentru faruri Philips Ultinon Pro9200 oferă performanțe de neegalat și vizibilitatea excepțională pe care o dorești în timpul condusului. Datorită selecției noastre unice de LED-uri și perfecționării meticuloase a produselor, te vei bucura de o luminozitate de neegalat, cu până la 400%¹ mai mare decât cea minimă legală pentru becurile cu halogen. Distinge mai bine indicatoarele rutiere cu ajutorul spectrului unic optim al acestora și îmbunătățește-ți vizibilitatea pe drum. Becurile noastre te ajută să te deplasezi cu încredere.

Lumină exact acolo unde ai nevoie

Lumină exact acolo unde ai nevoie

Condu în siguranță și cu precizie cu becurile Philips Ultinon Pro9200. Datorită poziționării precise a cipurilor LED în becurile noastre Philips Ultinon Pro9200, vei avea lumină exact acolo unde ai nevoie pe drum, fără a orbi participanții la trafic de pe sensul opus. De asemenea, becurile noastre sunt echipate cu tehnologia inovatoare Philips SafeBeam, care produce cel mai bun fascicul utilizabil și un tipar fără reflexii. Aceasta înseamnă vizibilitate optimă în timpul condusului.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.3

din 5

31

Recenzii

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Avantaje

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. ¹ În comparație cu cerințele minime legale. Se aplică pentru H4 și H7. Poate varia în funcție de modelul mașinii și de tipul becului.

  2. ² Neomologate CEE. Nu sunt destinate utilizării pe drumurile publice. Ai responsabilitatea de a respecta cerințele legale aplicabile în țara ta.

  3. ³ Gama de becuri LED Philips Ultinon Pro9200 dispune de o garanție de 2 ani la achiziție și garanție extinsă gratuită de 3 ani la înregistrare. Accesează philips.com/auto-warranty pentru a afla mai multe despre politica noastră de garanție. Garanția Philips acoperă numai defectele de fabricație și utilizarea necomercială.