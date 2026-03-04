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LUM11972U92X2/10
11972U92X2
LED-HL [~H7]
Lumină cu 400% mai intensă¹
Compatibilitate cu o flotă amplă
Stil și siguranță la calitate înaltă
Pachet de: 2
Gama de becuri LED Philips Ultinon Pro9200 combină puterea tehnologiei cu LED-uri cu o carcasă ultracompactă, potrivită pentru orice tip de aplicație de iluminare. Beneficiezi de dimensiuni mai mici cu 30 % față de predecesoarele sale, fiind concepute pentru montare fără efort chiar și în cele mai înguste faruri. Montarea pe vechile instalații este ușoară, oferind șoferilor pasionați și amatorilor de personalizare funcționalitate fără bătăi de cap.
Gestionează lumina pe drum. Proiectate cu meticulozitate pentru a-ți stârni pasiunea pentru condus, becurile noastre pentru faruri Philips Ultinon Pro9200 oferă performanțe de neegalat și vizibilitatea excepțională pe care o dorești în timpul condusului. Datorită selecției noastre unice de LED-uri și perfecționării meticuloase a produselor, te vei bucura de o luminozitate de neegalat, cu până la 400%¹ mai mare decât cea minimă legală pentru becurile cu halogen. Distinge mai bine indicatoarele rutiere cu ajutorul spectrului unic optim al acestora și îmbunătățește-ți vizibilitatea pe drum. Becurile noastre te ajută să te deplasezi cu încredere.
Condu în siguranță și cu precizie cu becurile Philips Ultinon Pro9200. Datorită poziționării precise a cipurilor LED în becurile noastre Philips Ultinon Pro9200, vei avea lumină exact acolo unde ai nevoie pe drum, fără a orbi participanții la trafic de pe sensul opus. De asemenea, becurile noastre sunt echipate cu tehnologia inovatoare Philips SafeBeam, care produce cel mai bun fascicul utilizabil și un tipar fără reflexii. Aceasta înseamnă vizibilitate optimă în timpul condusului.
4.3
din 5
31
Recenzii
Disel60
04/03/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Tommih
29/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Avantaje
Barwa światła
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Avantaje
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
¹ În comparație cu cerințele minime legale. Se aplică pentru H4 și H7. Poate varia în funcție de modelul mașinii și de tipul becului.
² Neomologate CEE. Nu sunt destinate utilizării pe drumurile publice. Ai responsabilitatea de a respecta cerințele legale aplicabile în țara ta.
³ Gama de becuri LED Philips Ultinon Pro9200 dispune de o garanție de 2 ani la achiziție și garanție extinsă gratuită de 3 ani la înregistrare. Accesează philips.com/auto-warranty pentru a afla mai multe despre politica noastră de garanție. Garanția Philips acoperă numai defectele de fabricație și utilizarea necomercială.