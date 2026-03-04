ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Asortează-ți stilul cu culorile
  • Asortează-ți stilul cu culorile
  • Asortează-ți stilul cu culorile
  • Asortează-ți stilul cu culorile
  • Asortează-ți stilul cu culorile
  • Asortează-ți stilul cu culorile

Ultinon ClassicAsortați luminile LED cu cele cu halogen

11972U2510C2

11972U2510

11972U2510C2

4.3
| (31) Recenzii
Asortează-ți stilul cu culorile
Schimbă farurile vehiculului tău cu Philips Ultinon Classic LED și experimentează căldura luminii clasice de halogen combinată cu performanța LED-urilor! Aceste becuri ușor de instalat îți permit să treci acum la tehnologia LED fără nicio bătaie de cap!¹
Vezi toate beneficiile

Becuri LED clasice cu lumină albă caldă

Asortează-ți stilul cu culorile

  • Tip de lampă: H7, H18

  • Lumină albă caldă de 3500 K

  • +80% mai multă luminozitate²

  • Bec LED cu potrivire directă

  • Număr de becuri: 2

Bucură-te de căldura luminii clasice de 3500 K

Bucură-te de căldura luminii clasice de 3500 K

Îmbunătățește-ți farurile fără a compromite aspectul! Becurile LED Philips Ultinon Classic proiectează o lumină albă caldă, elegantă, comparabilă cu cea a altor faruri cu halogen, conferind mașinii tale un aspect atemporal. Asortează culoarea cu celelalte lumini frontale, beneficiind în același timp de luminozitatea îmbunătățită a LED-urilor. Bucură-te de combinația perfectă dintre stilul clasic și tehnologia modernă.

80% mai multă luminozitate pentru vizibilitate sporită²

80% mai multă luminozitate pentru vizibilitate sporită²

Becurile LED Philips Ultinon Classic sunt concepute pentru a oferi un fascicul luminos superior față de becurile cu halogen, într-un format compact și universal. Beneficiind de cele mai recente inovații în tehnologia LED, acestea oferă același flux luminos ca becurile standard cu halogen ECE, îmbunătățind în același timp semnificativ performanța fasciculului, cu un consum mai mic de energie. Cu o luminozitate suplimentară de până la 80%², becurile LED Philips Ultinon Classic oferă șoferilor o vizibilitate mai bună asupra drumului, facilitând observarea obstacolelor și conducerea în siguranță.

Instalare plug-and-play

Instalare plug-and-play

Cu becurile LED Philips Ultinon Classic, instalarea este atât de rapidă și ușoară încât modernizarea sistemului de iluminat este o joacă de copii! Nu este nevoie de verificări de compatibilitate sau inele de adaptare: becurile LED Philips Ultinon Classic vin cu un corp ultra-compact și o bază integrată compatibilă IEC 60061. Designul lor de tip „direct-fit” are aceleași dimensiuni ca becurile cu halogen, permițând o instalare simplă în spații înguste. Acestea se montează ușor și asigură o compatibilitate largă cu majoritatea modelelor de vehicule.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.3

din 5

31

Recenzii

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Avantaje

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. ¹ Nu este conform cu reglementările ECE R37. Destinat exclusiv utilizării off-road.

  2. ² În comparație cu standardul legal minim pentru becurile cu halogen.

  3. ³Garanție de 2 ani. Vizitați philips.com/auto-warranty pentru a afla mai multe despre politica noastră de garanție. Garanția Philips acoperă doar defectele de fabricație și utilizarea necomercială.