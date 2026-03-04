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11972U2510C2
11972U2510
11972U2510C2
Tip de lampă: H7, H18
Lumină albă caldă de 3500 K
+80% mai multă luminozitate²
Bec LED cu potrivire directă
Număr de becuri: 2
Îmbunătățește-ți farurile fără a compromite aspectul! Becurile LED Philips Ultinon Classic proiectează o lumină albă caldă, elegantă, comparabilă cu cea a altor faruri cu halogen, conferind mașinii tale un aspect atemporal. Asortează culoarea cu celelalte lumini frontale, beneficiind în același timp de luminozitatea îmbunătățită a LED-urilor. Bucură-te de combinația perfectă dintre stilul clasic și tehnologia modernă.
Becurile LED Philips Ultinon Classic sunt concepute pentru a oferi un fascicul luminos superior față de becurile cu halogen, într-un format compact și universal. Beneficiind de cele mai recente inovații în tehnologia LED, acestea oferă același flux luminos ca becurile standard cu halogen ECE, îmbunătățind în același timp semnificativ performanța fasciculului, cu un consum mai mic de energie. Cu o luminozitate suplimentară de până la 80%², becurile LED Philips Ultinon Classic oferă șoferilor o vizibilitate mai bună asupra drumului, facilitând observarea obstacolelor și conducerea în siguranță.
Cu becurile LED Philips Ultinon Classic, instalarea este atât de rapidă și ușoară încât modernizarea sistemului de iluminat este o joacă de copii! Nu este nevoie de verificări de compatibilitate sau inele de adaptare: becurile LED Philips Ultinon Classic vin cu un corp ultra-compact și o bază integrată compatibilă IEC 60061. Designul lor de tip „direct-fit” are aceleași dimensiuni ca becurile cu halogen, permițând o instalare simplă în spații înguste. Acestea se montează ușor și asigură o compatibilitate largă cu majoritatea modelelor de vehicule.
4.3
din 5
31
Recenzii
Disel60
04/03/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Tommih
29/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Avantaje
Barwa światła
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Avantaje
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
¹ Nu este conform cu reglementările ECE R37. Destinat exclusiv utilizării off-road.
² În comparație cu standardul legal minim pentru becurile cu halogen.
³Garanție de 2 ani. Vizitați philips.com/auto-warranty pentru a afla mai multe despre politica noastră de garanție. Garanția Philips acoperă doar defectele de fabricație și utilizarea necomercială.