Putere concentrată - lumină mai intensă cu până la 400 %

Gestionează lumina de pe drum. Proiectate cu meticulozitate pentru a-ți stârni pasiunea pentru condus, becurile noastre pentru faruri Philips Ultinon Pro9200 oferă performanțe de neegalat și vizibilitatea excepțională pe care o dorești în timpul condusului. Datorită selecției noastre unice de LED-uri și perfecționării meticuloase a produselor, te vei bucura de o luminozitate de neegalat, cu până la 400 % mai mare decât cea minimă legală pentru becurile cu halogen. Distinge mai bine indicatoarele rutiere cu ajutorul spectrului unic optim al acestora și îmbunătățește-ți vizibilitatea pe drum. Becurile noastre te ajută să te deplasezi cu încredere.