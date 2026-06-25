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Informații de legalitate
S3000 Series S3608 Shaver S3608/10
Producție oprită
Asistență
X3002/00
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Manual de utilizare
Declaraţie de conformitate UE
Toate (4)
Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul de bărbierit Philips?
Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?
Ce înseamnă luminile de pe aparatul meu de bărbierit Philips S1000, S3000 sau X3000?
Ce pot utiliza pentru a-mi încărca produsele Philips cu încărcare prin USB?
SH30Capete de bărbierit de schimb
Shaver series 1000Suport
Shaver Husă
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Cablu USB
Shaver series 1000 & X3000Capac de protecţie
Cadru de fixare pentru capete de bărbierit
Aparatul de bărbierit Philips nu se încarcă