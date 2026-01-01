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Cablu USB

CP1788

Un cablu USB pentru încărcarea dispozitivului

Un cablu USB pentru încărcarea comodă a dispozitivului prin porturi USB. Compatibil numai cu dispozitive încărcate prin USB

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Produse compatibile
Shaver series 5000X

Shaver series 5000X
Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

XP502/03

Shaver series 5000X

Shaver series 5000X
Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

XP521/03

OneBlade

OneBlade
cu lamă tip Original

QI1864/65

Epilator Seria 8000

Epilator Seria 8000
Epilator fără fir, umed şi uscat

BRE708/00

Epilator Seria 8000

Epilator Seria 8000
Epilator fără fir, umed şi uscat

BRE709/00

Epilator Seria 8000

Epilator Seria 8000
Epilator fără fir, umed şi uscat

BRE711/00

Epilator Seria 9000

Epilator Seria 9000
Epilator fără fir, umed şi uscat

BRE718/00

Epilator Seria 9000

Epilator Seria 9000
Epilator fără fir, umed şi uscat

BRE719/00

Epilator Seria 9000

Epilator Seria 9000
Epilator fără fir, umed şi uscat

BRE728/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Set de îngrijire

BRE748/00

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Un cablu USB pentru încărcarea dispozitivului

  • Compatibil doar cu dispozitive încărcate prin USB

  • Negru

  • Lungimea cablului: 92 cm

  • 2 pini

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