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CP1788
Un cablu USB pentru încărcarea dispozitivului
Un cablu USB pentru încărcarea comodă a dispozitivului prin porturi USB. Compatibil numai cu dispozitive încărcate prin USB
XP502/03
XP521/03
QI1864/65
BRE708/00
BRE709/00
BRE711/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE728/00
BRE748/00
Compatibil doar cu dispozitive încărcate prin USB
Negru
Lungimea cablului: 92 cm
2 pini
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