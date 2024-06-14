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  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
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  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit

SH30Capete de bărbierit de schimb

SH30/50

4.7
| (59) Recenzii | 94% recomandă acest produs
Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului de bărbierit şi revino la o performanţă de 100%.
Vezi toate beneficiile
Produse compatibile
Shaver 2000 Series

Shaver 2000 Series
Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

S2882/00

Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

S1881/00

Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Aparat de ras electric

S1142/00

Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Aparat de ras electric

S1142/02

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

S3143/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

S3144/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

S3242/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

S3243/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

S3244/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

S3344/13

Înlocuieşte la fiecare 24 luni pentru un aparat de bărbierit ca nou

Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit

  • Lame PowerCut

  • Se potriveşte seriilor S1000, S2000, S3000

  • Se potriveşte cu seria S5000 cu forme rotunjite

Bărbierit uniform şi curat

Bărbierit uniform şi curat

27 de lame cu ascuţire automată taie fiecare fir de păr imediat deasupra nivelului pielii, pentru un finisaj neted şi uniform de fiecare dată. Lamele noastre cu ascuţire automată rămân ca noi timp de 2 ani.

Pentru aparatele de bărbierit seriile 1000, 2000, 3000 şi 5000 cu forme rotunjite

Pentru aparatele de bărbierit seriile 1000, 2000, 3000 şi 5000 cu forme rotunjite

Verifică partea din spate a mânerului aparatului de bărbierit pentru a confirma înlocuirea capului. Ai nevoie de ajutor? Vizitează philips.com/accessories

Capete de bărbierit uşor de înlocuit

Capete de bărbierit uşor de înlocuit

1. Deschide aparatul de bărbierit apăsând butonul de deblocare; 2. Scoate elementul de fixare rotind siguranţa la stânga; 3. Scoate capetele de bărbierit vechi şi introdu-le cu atenţie pe cele de schimb; verifică dacă se aliniază perfect; 4. Reintrodu elementul de fixare şi blochează-l rotind siguranţa în sensul acelor de ceasornic; 5. Când închizi corect capul de bărbierit, vei auzi cum se fixează cu un clic.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

59

Recenzii

94%

recomandă acest produs

2

14/06/2024

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Ușor de înlocuit, produs original, de recomandat pentru toți utilizatorii!

Avantaje

Produs original

Dezavantaje

Fara

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH30 SH30/50 Capete de bărbierit de schimb

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH30 SH30/50 Capete de bărbierit de schimb

04/01/2024

România

România

Investitie bună

Recomand cu incredere acest produ! Foarte util si usor de folosit!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH30 SH30/50 Capete de bărbierit de schimb

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH30 SH30/50 Capete de bărbierit de schimb

09/04/2019

România

România

Folosesc Capete de barbierit Philips Shaver Serie 3000, de peste 5 ani si sunt foarte multumit.

Dupa ce am incercat mai multe modele, mi-am dat seama ca Philips Shaver Serie 3000 este cel bun si tine mult timp. De fapt, cel pe care inca folosesc acum are peste 2 ani inca taie bine. Bateria o incarc dupa a 3-a folosinta si cu toate ca Shaverul are 5 ani de zile, merge destul de bine. Daca vrei sa ai o Masina de Barbierit care sa nu smulga firele din barba, atunci recoamn Philips Shaver, Serie 3000. Cu toate ca este un model mai vechi, este de fapt testate de time, si se dovedeste a fi deasemenea resonabil la cost.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH30 SH30/50 Capete de bărbierit de schimb

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH30 SH30/50 Capete de bărbierit de schimb

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Referințe

  1. în locurile destinate colectării şi reciclării