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S2882/00
S1881/00
S1142/00
S1142/02
S3143/00
S3144/00
S3242/12
S3243/12
S3244/12
S3344/13
Lame PowerCut
Se potriveşte seriilor S1000, S2000, S3000
Se potriveşte cu seria S5000 cu forme rotunjite
27 de lame cu ascuţire automată taie fiecare fir de păr imediat deasupra nivelului pielii, pentru un finisaj neted şi uniform de fiecare dată. Lamele noastre cu ascuţire automată rămân ca noi timp de 2 ani.
Verifică partea din spate a mânerului aparatului de bărbierit pentru a confirma înlocuirea capului. Ai nevoie de ajutor? Vizitează philips.com/accessories
1. Deschide aparatul de bărbierit apăsând butonul de deblocare; 2. Scoate elementul de fixare rotind siguranţa la stânga; 3. Scoate capetele de bărbierit vechi şi introdu-le cu atenţie pe cele de schimb; verifică dacă se aliniază perfect; 4. Reintrodu elementul de fixare şi blochează-l rotind siguranţa în sensul acelor de ceasornic; 5. Când închizi corect capul de bărbierit, vei auzi cum se fixează cu un clic.
4.7
din 5
59
Recenzii
94%
recomandă acest produs
I.Mihăilă
14/06/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Ușor de înlocuit, produs original, de recomandat pentru toți utilizatorii!
Avantaje
Produs original
Dezavantaje
Fara
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH30 SH30/50 Capete de bărbierit de schimb
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH30 SH30/50 Capete de bărbierit de schimb
CrBr
04/01/2024
România
Investitie bună
Recomand cu incredere acest produ! Foarte util si usor de folosit!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH30 SH30/50 Capete de bărbierit de schimb
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH30 SH30/50 Capete de bărbierit de schimb
KHPH
09/04/2019
România
Folosesc Capete de barbierit Philips Shaver Serie 3000, de peste 5 ani si sunt foarte multumit.
Dupa ce am incercat mai multe modele, mi-am dat seama ca Philips Shaver Serie 3000 este cel bun si tine mult timp. De fapt, cel pe care inca folosesc acum are peste 2 ani inca taie bine. Bateria o incarc dupa a 3-a folosinta si cu toate ca Shaverul are 5 ani de zile, merge destul de bine. Daca vrei sa ai o Masina de Barbierit care sa nu smulga firele din barba, atunci recoamn Philips Shaver, Serie 3000. Cu toate ca este un model mai vechi, este de fapt testate de time, si se dovedeste a fi deasemenea resonabil la cost.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH30 SH30/50 Capete de bărbierit de schimb
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH30 SH30/50 Capete de bărbierit de schimb
în locurile destinate colectării şi reciclării