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Vârful moale este delicat cu gingiile.
Sorbire uşoară şi simplu de curăţat
Toate biberoanele şi cănile Philips Avent sunt compatibile, mai puţin biberoanele din sticlă şi cănile „Sunt mare”/„Prima mea cană de copil mare”. Poţi combina şi potrivi aşadar piesele pentru a crea cana perfectă, care să se potrivească nevoilor individuale de dezvoltare ale copilului tău.
4.7
din 5
10
Recenzii
90%
recomandă acest produs
Meeeee
22/04/2020
România
Cumpărător verificat
Produs de calitate
Recomand cu mare incredere acest produs Philips Avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF246/00 Tetine moi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF246/00 Tetine moi
Mariana
09/01/2020
România
Chiar se potriveste
Am comandat aceste tetine si chiar sunt identice cu cele pe care le foloseam de obicei . Am prins si oferta cu transportul gratuit ! Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF246/00 Tetine moi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF246/00 Tetine moi
Berenyireni
23/04/2018
Magyarország
Teljesen elégedett.
Az első pár nap után nagyon ügyesen rájött kisfiam a használatára. Nagy "cicis" így nehezen fogad el bármi mást. Várjuk, hogy a következő terméket is kipróbáljuk.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF246/00 Puha itatófejek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF246/00 Puha itatófejek
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.