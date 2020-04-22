ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Tetine moi
  • Tetine moi

Producție oprită

Philips AventTetine moi

SCF246/00

4.7
| (10) Recenzii | 90% recomandă acest produs
Tetine moi
Vârfurile moi Philips Avent SCF246/11 sunt concepute pentru gingii delicate şi reprezintă primul pas ideal de la alăptare sau biberon la ceaşcă. Cu supapă fără vărsare, uşor de curăţat şi cu sorbire uşoară.
Vezi toate beneficiile
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Vârf moale pentru trecere uşoară de la biberon la ceaşcă

Tetine moi

  • Peste 6 luni

Delicat cu gingiile

Vârful moale este delicat cu gingiile.

Supapă patentată fără vărsare

Sorbire uşoară şi simplu de curăţat

Compatibilă cu biberoanele şi cănile Philips Avent

Toate biberoanele şi cănile Philips Avent sunt compatibile, mai puţin biberoanele din sticlă şi cănile „Sunt mare”/„Prima mea cană de copil mare”. Poţi combina şi potrivi aşadar piesele pentru a crea cana perfectă, care să se potrivească nevoilor individuale de dezvoltare ale copilului tău.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.7

din 5

10

Recenzii

90%

recomandă acest produs

4
3
1

22/04/2020

România

România

Cumpărător verificat

Produs de calitate

Recomand cu mare incredere acest produs Philips Avent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF246/00 Tetine moi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF246/00 Tetine moi

09/01/2020

România

România

Chiar se potriveste

Am comandat aceste tetine si chiar sunt identice cu cele pe care le foloseam de obicei . Am prins si oferta cu transportul gratuit ! Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF246/00 Tetine moi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF246/00 Tetine moi

23/04/2018

Magyarország

Magyarország

Teljesen elégedett.

Az első pár nap után nagyon ügyesen rájött kisfiam a használatára. Nagy "cicis" így nehezen fogad el bármi mást. Várjuk, hogy a következő terméket is kipróbáljuk.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF246/00 Puha itatófejek

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF246/00 Puha itatófejek

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 