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  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
  • Poţi uşura tranziţia la băutul din cană

Producție oprită

Philips AventKit de trecere de la biberon la cană

SCF251/00

4.8
| (23) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Poţi uşura tranziţia la băutul din cană
Noul set Natural de trecere de la biberon la cană îţi ajută copilul să treacă mai uşor la folosirea unei căni. Pentru că are mânere moi, copilul o va putea ţine singur în timp ce bea prin tetina care îi este atât de familiară.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Poţi uşura tranziţia la băutul din cană

  • Natural

  • 150 ml/5 oz

  • Peste 4 luni

  • Debit mediu cu 3 găuri

Petale unice pentru o tetină moale, flexibilă, fără aplatizare

Petale unice pentru o tetină moale, flexibilă, fără aplatizare

Petalele din interiorul tetinei sporesc delicateţea şi flexibilitatea fără aplatizarea tetinei. Bebeluşul tău se va bucura de o hrănire mai confortabilă şi mai satisfăcătoare.

Sistem anti-colici avansat cu două supape inovatoare

Sistem anti-colici avansat cu două supape inovatoare

Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat vase pentru mai mult confort

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat vase pentru mai mult confort

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Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

23

Recenzii

95%

recomandă acest produs

3
2

23/01/2020

România

România

Foarte multumit

bebelusul o adora, este singura canuta pe care o accepta datorita formei si manerelor confortabile

Avantaje

calitate premium

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF251/00 Kit de trecere de la biberon la cană

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF251/00 Kit de trecere de la biberon la cană

05/07/2018

România

România

Acest produs este extraordinar. Bebelușii meu il adoră!

Recomand cu drag gama de produse Philips Avent!Am folosit mai multe produse din această gama si sunt foarte mulțumită!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF251/00 Kit de trecere de la biberon la cană

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF251/00 Kit de trecere de la biberon la cană

05/07/2018

România

România

La ambii copii am folosit AVENT

Recomand AVENT bebelusul meu are 5 lunite si o sa ii iau kit sa il folosim noi iubim AVENT

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF251/00 Kit de trecere de la biberon la cană

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF251/00 Kit de trecere de la biberon la cană

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 