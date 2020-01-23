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Producție oprită
Natural
150 ml/5 oz
Peste 4 luni
Debit mediu cu 3 găuri
Petalele din interiorul tetinei sporesc delicateţea şi flexibilitatea fără aplatizarea tetinei. Bebeluşul tău se va bucura de o hrănire mai confortabilă şi mai satisfăcătoare.
Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.
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4.8
din 5
23
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Stefan2823
23/01/2020
România
Foarte multumit
bebelusul o adora, este singura canuta pe care o accepta datorita formei si manerelor confortabile
Avantaje
calitate premium
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF251/00 Kit de trecere de la biberon la cană
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF251/00 Kit de trecere de la biberon la cană
Maricica
05/07/2018
România
Acest produs este extraordinar. Bebelușii meu il adoră!
Recomand cu drag gama de produse Philips Avent!Am folosit mai multe produse din această gama si sunt foarte mulțumită!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF251/00 Kit de trecere de la biberon la cană
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF251/00 Kit de trecere de la biberon la cană
Geana
05/07/2018
România
La ambii copii am folosit AVENT
Recomand AVENT bebelusul meu are 5 lunite si o sa ii iau kit sa il folosim noi iubim AVENT
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF251/00 Kit de trecere de la biberon la cană
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF251/00 Kit de trecere de la biberon la cană
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.