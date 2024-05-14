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  • Sorbire uşoară
  • Sorbire uşoară

Philips AventCană cu tetină de formare

SCF551/03

4.6
| (185) Recenzii | 91% recomandă acest produs
Sorbire uşoară
Această cană cu tetină de formare Philips Avent este grozavă atât pentru copii mici, cât şi pentru părinţi. Tetina de formare din silicon face sorbirea uşoară, iar câteva componente asigură curăţarea uşoară a ceştii
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Cană cu tetină de formare pentru sorbire uşoară

Sorbire uşoară

  • Sorbire uşoară

  • 7 oz/200 ml

  • Peste 6 luni

  • pentru fete

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat vase pentru mai mult confort

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat vase pentru mai mult confort

.

Tetină de scurgere din silicon dintr-o singură bucată, pentru o asamblare uşoară

Supapa este integrată în tetina de scurgere, asigurând asamblarea rapidă şi fără dificultăţi.

Formă ondulată a recipientului, pentru o prindere stabilă

Recipientul cănii cu gură de scurgere este proiectat pentru a fi prins cu uşurinţă de către mâinile mici.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

185

Recenzii

91%

recomandă acest produs

14/05/2024

România

România

Cumpărător verificat

Mulțumită!

Este o cană bună, bebe bea bine apă cu ea. Face trecerea de la biberon clasic la cană.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF551/05 Cană cu tetină de formare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF551/05 Cană cu tetină de formare

24/01/2022

România

România

Cumpărător verificat

Produsul are caracteristici execedentare !

Recomand cu încredere foarte buna pentru bebelusi cănuta avent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF551/05 Cană cu tetină de formare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF551/05 Cană cu tetină de formare

28/10/2021

România

România

Cumpărător verificat

Canita avent

Baietelul meu invata sa bea apa cu aceasta canita. E foarte incantat de ea.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF551/05 Cană cu tetină de formare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF551/05 Cană cu tetină de formare

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 