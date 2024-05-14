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Producție oprită
Sorbire uşoară
200 ml
Peste 6 luni
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Supapa este integrată în tetina de scurgere, asigurând asamblarea rapidă şi fără dificultăţi.
Recipientul cănii cu gură de scurgere este proiectat pentru a fi prins cu uşurinţă de către mâinile mici.
4.6
din 5
185
Recenzii
91%
recomandă acest produs
Lucyy4
14/05/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Mulțumită!
Este o cană bună, bebe bea bine apă cu ea. Face trecerea de la biberon clasic la cană.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF551/05 Cană cu tetină de formare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF551/05 Cană cu tetină de formare
24/01/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul are caracteristici execedentare !
Recomand cu încredere foarte buna pentru bebelusi cănuta avent
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF551/05 Cană cu tetină de formare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF551/05 Cană cu tetină de formare
Deeasy
28/10/2021
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Canita avent
Baietelul meu invata sa bea apa cu aceasta canita. E foarte incantat de ea.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF551/05 Cană cu tetină de formare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF551/05 Cană cu tetină de formare
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.