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Producție oprită
Sorbire uşoară
9 oz/260 ml
Peste 9 luni
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Supapa este integrată în tetina de scurgere, asigurând asamblarea rapidă şi fără dificultăţi.
Recipientul cănii cu gură de scurgere este proiectat pentru a fi prins cu uşurinţă de către mâinile mici.
4.8
din 5
26
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Crossu
30/01/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte multumita
Un produs de mare calitate! Practic pentru bebelusii care incep sa bea apa
Avantaje
Forma sticlei si a tetinei
Dezavantaje
Nu exista dezavantaje la acest produs
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Elefantica
23/06/2021
România
Minunata
Suntem foarte multumiti de aceasta canuta, singura din care fetita mea a acceptat sa bea apa, de pe la 10 luni❤ ne pare rau ca nu am achizitionat-o de la inceputul diversificarii. Pana sa ajungem la ea am mai incercat 3 modele de cani
Avantaje
Nu curge, copilul nu se uda
Dezavantaje
Nu sunt
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF553/03 Cană cu tetină de formare
Naty
07/05/2019
România
Recomand
Bebele iubeste aceasta cana philips avent, numai din ea bea apa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF553/00 Cană cu tetină de formare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF553/00 Cană cu tetină de formare
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.