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Informații de legalitate
Philips Saeco Intelia Espresor super-automat
Producție oprită
Asistență
HD8752/89
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EU Declaration of conformity Philips Intelia Super-automatic espresso machine HD8752/89 - English (US)
User Manual Philips Intelia Super-automatic espresso machine HD8752/89
Cupă de măsurare a cafelei
Recipient pentru zaţ
Grătar pentru tava de scurgere
Cappuccinatore
Sertar pentru zaţ de cafea
Filtru de apă mic
EspresorLubrifiant pentru unitatea de preparare Philips
Perie de curăţare
Tava de scurgere a espressorului Philips se umple rapid
Cafeaua de la espressorul Philips nu este suficient de caldă
Espressorul Philips nu porneşte
Există cafea măcinată în interiorul/sub unitatea de preparare a espressorului Philips/Saeco.
Espressorul Philips nu spumează laptele bine