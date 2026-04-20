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2 accesorii: corp, faţă
Utilizare cu fir
250.000 de impulsuri
Aplicaţie Lumea
Husă pentru depozitare +Dispozitiv de retuşat (HP6388)
Începe cu faza iniţială de doar 4 tratamente la fiecare 2 săptămâni – adică jumătate din numărul de tratamente pe care le fac alte mărci. Apoi un tratament lunar pentru a menţine rezultatele.
Alegeţi din 5 setări de intensitate pentru o experienţă confortabilă. Senzorul de nuanţă a pielii vă împiedică să trataţi zone ale pielii care sunt prea închise la culoare pentru tratamentul IPL.
Uşor de utilizat graţie unui cablu foarte lung pentru acces facil şi manevrabilitate crescută.
Premii
4.5
din 5
1180
Recenzii
91%
recomandă acest produs
Roxana r
20/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Eficienta
Este un aparat care într-adevăr daca este folosit cum este recomandat își face treaba.ai nevoie de foarte multa răbdare pentru a nu rata nicio porțiune.
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1998/00 Epilator IPL
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1998/00 Epilator IPL
27/03/2026
România
Produsul este excelent pentru mine!
Mi se pare genial, eu sunt specialist de epilare definitivă în salon, eu am deja 8-9 ședințe de epilare definitivă cu un aparat profesional la salon, am vrut să îmi țin din scurt firele de păr și de-aceea mi-am achiziționat acest aparat, este chiar foarte bun și l-am prins și la un preț super bun cu câteva cupoane. Recomand din suflet.
Avantaje
Îți poți întreține epilarea acasă, la un preț super bun față de saloane.
Dezavantaje
Dacă nu aș fii avut cupoanele de reducere, mi-ar fii fost greu să-l achiziționez.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1994/00 Epilator IPL
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1994/00 Epilator IPL
anonim29
06/06/2025
România
E ok. Își face treaba.
Este ușor de folosit si deja se observă mici rezultate de la prima utilizare. Cu siguranta vor aparea rezultate mult mai bune dupa ceva timp. Totusi trebuie luat in considerare ca fiecare corp e diferit si rezultatele variaza de la o persoana la alta. Mi a placut acest produs si il recomand.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1997/00 Epilator IPL
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Lumea Seria 7000 SC1997/00 Epilator IPL
Reducerea medie a părului de pe gambe după 12 tratamente este de 82%
La urmarea unui program de tratament. Calculată pentru utilizarea pe gambe, în zona inghinală, în zona axilară şi pe faţă. Durata de viaţă a lămpii nu prelungeşte durata de 2 ani a garanţiei internaţionale Philips