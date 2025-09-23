  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

    xtreme-vision-pro150

    X-tremeVision Pro150

    Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită

    PRP

    Acest produs nu mai este oferit
    Vezi modelele

    Combinația ideală între performanță ridicată și durată de viață

    Philips X-tremeVision Pro150

    Combinând luminozitatea uimitoare cu o durată de viață care nu era disponibilă anterior la un bec de înaltă performanță, Philips X-tremeVision Pro150 oferă o vizibilitate ce asigură o siguranță rutieră sporită, pentru tine și pentru cei dragi.

    Fotografie a produsului standard Fotografie a produsului alternativ Fotografie a produsului alternativ

    Vezi mai bine pentru a conduce

    Lumină cu până la 150% mai intensă*

    Condu acasă la cei dragi, știind că poți vedea clar chiar și pe întuneric și în condiții meteo nefavorabile. Designul avansat al filamentului oferă mai multă precizie și luminanță ridicată pentru o mai bună iluminare a drumului.

    Lumina rece oferă o vedere mai clară

    Proiectând o lumină mai albă de până la 3.400 K

    Becurile Philips X-tremeVision Pro150 îți oferă vizibilitate în față cu un contrast mai puternic, ceea ce te ajută să identifici și să interpretezi obiectele care se apropie cu încredere sporită.

    Cea mai lungă pentru un bec de puternic

    Până la 450 de ore de utilizare***

    Compoziția personalizată de gaze prețioase oferă mai multă protecție împotriva uzării filamentului. Astfel se obține mai multă luminozitate și o durată de viață mai lungă, de până la 450 de ore, probabil cea mai lungă pentru un bec atât de puternic.

    Fişa produsului

    Acordă-ți mai mult timp pentru a observa și evita pericolele

    Deoarece poate lumina drumul pe o distanță cu 70 de metri mai lungă(2), Philips X-tremeVision Pro150 îți îmbunătățește capacitatea de a reacționa la potențialele pericole. Extinderea distanței de siguranță înseamnă o călătorie mai sigură pentru tine și pasagerii tăi.

    Nu face compromisuri la siguranţă, schimbă în perechi

    Este mai logic să schimbi becurile de far în pereche, nu doar pe cel defect. Becurile moderne au o putere luminoasă sporită și performanțe superioare, oferind o experiență de condus mai sigură. Dacă înlocuiești becurile în pereche, economisești timp și bani, eviți riscul defectării becurilor de far, beneficiezi de un fascicul mai luminos și mai bine echilibrat, dar, mai presus de toate, condusul devine mai sigur pentru tine și pentru cei dragi.

    Philips este alegerea producătorilor importanţi de autoturisme

    Cu o prezență de peste 100 ani, tehnologia Philips avansată de iluminare este renumită în industria auto. Produsele Philips cu calitate de echipament original sunt concepute și dezvoltate urmând procese stricte de control al calității (inclusiv normele ISO aplicabile), rezultatul fiind standarde de producție constant ridicate. Philips X-tremeVision Pro150 este compatibil cu modelele de autoturisme ale marilor producători, precum Audi, BMW, Ford, GM, Toyota și Volkswagen. Pentru mai multe informații, consultă ghidul de alegere a produselor.

    * 1 Luminozitate comparată cu standardul minim acceptat de lege.
    * 2 Distanță de siguranță suplimentară față de fasciculul minim derivat conform regulamentului CEE, bazat pe 1 lux. Distanța cea mai mare față de mașină.
    * 3 Valabil la utilizarea pentru faza scurtă, diferă pentru luminile de ceață

