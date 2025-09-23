Philips X-tremeVision Pro150

Nu face compromisuri la siguranţă, schimbă în perechi

Este mai logic să schimbi becurile de far în pereche, nu doar pe cel defect. Becurile moderne au o putere luminoasă sporită și performanțe superioare, oferind o experiență de condus mai sigură. Dacă înlocuiești becurile în pereche, economisești timp și bani, eviți riscul defectării becurilor de far, beneficiezi de un fascicul mai luminos și mai bine echilibrat, dar, mai presus de toate, condusul devine mai sigur pentru tine și pentru cei dragi.