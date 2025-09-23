Verificarea autenticității
Condu acasă la cei dragi, știind că poți vedea clar chiar și pe întuneric și în condiții meteo nefavorabile. Designul avansat al filamentului oferă mai multă precizie și luminanță ridicată pentru o mai bună iluminare a drumului.
Becurile Philips X-tremeVision Pro150 îți oferă vizibilitate în față cu un contrast mai puternic, ceea ce te ajută să identifici și să interpretezi obiectele care se apropie cu încredere sporită.
Compoziția personalizată de gaze prețioase oferă mai multă protecție împotriva uzării filamentului. Astfel se obține mai multă luminozitate și o durată de viață mai lungă, de până la 450 de ore, probabil cea mai lungă pentru un bec atât de puternic.
Deoarece poate lumina drumul pe o distanță cu 70 de metri mai lungă(2), Philips X-tremeVision Pro150 îți îmbunătățește capacitatea de a reacționa la potențialele pericole. Extinderea distanței de siguranță înseamnă o călătorie mai sigură pentru tine și pasagerii tăi.
Este mai logic să schimbi becurile de far în pereche, nu doar pe cel defect. Becurile moderne au o putere luminoasă sporită și performanțe superioare, oferind o experiență de condus mai sigură. Dacă înlocuiești becurile în pereche, economisești timp și bani, eviți riscul defectării becurilor de far, beneficiezi de un fascicul mai luminos și mai bine echilibrat, dar, mai presus de toate, condusul devine mai sigur pentru tine și pentru cei dragi.
Cu o prezență de peste 100 ani, tehnologia Philips avansată de iluminare este renumită în industria auto. Produsele Philips cu calitate de echipament original sunt concepute și dezvoltate urmând procese stricte de control al calității (inclusiv normele ISO aplicabile), rezultatul fiind standarde de producție constant ridicate. Philips X-tremeVision Pro150 este compatibil cu modelele de autoturisme ale marilor producători, precum Audi, BMW, Ford, GM, Toyota și Volkswagen. Pentru mai multe informații, consultă ghidul de alegere a produselor.
