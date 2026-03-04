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  • Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
  • Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
  • Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
  • Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
  • Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
  • Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
  • Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
  • Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
  • Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
  • Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
  • Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
  • Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
  • Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
  • Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
  • Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
  • Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
  • Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
  • Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită

X-tremeVision Pro150Performanță și durată mare de viață

9012XVPB1

4.3
| (31) Recenzii
Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
Combinând luminozitatea uimitoare cu o durată de viață care nu era disponibilă anterior la un bec de înaltă performanță, Philips X-tremeVision Pro150 oferă o vizibilitate ce asigură o siguranță rutieră sporită, pentru tine și pentru cei dragi.
Vezi toate beneficiile

Cea mai bună combinație între performanță ridicată și durată de viață

Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită

  • Tip de lampă: HIR2

  • 12 V, 55 W

  • Lumină cu până la 150% mai intensă

  • Până la 300 h

  • Număr de becuri: 1

Vezi mai bine pentru a conduce în siguranță

Vezi mai bine pentru a conduce în siguranță

Cu Philips X-tremeVision Pro150, beneficiezi de lumină cu până la 150 % mai puternică¹. Condu acasă la cei dragi, știind că poți vedea clar chiar și pe întuneric și în condiții meteo nefavorabile. Designul avansat al filamentului oferă mai multă precizie și luminanță ridicată pentru o mai bună iluminare a drumului, iar noua tehnologie cu sticlă de cuarț Diamond Precision asigură mai multă luminozitate.

Până la 450 de ore de utilizare de la un bec de înaltă performanță(3)

Noua tehnică de producție pentru sticla de cuarț Diamond Precision de la Philips mărește intensitatea luminoasă și asigură totodată o rezistență mai ridicată la șocuri termice și la presiune. Compoziția personalizată de gaze prețioase oferă mai multă protecție împotriva uzării filamentului. Astfel se obține mai multă luminozitate și o durată de viață mai lungă, de până la 450 de ore (pentru H7; HIR2: 300 h), probabil cea mai lungă pentru un bec atât de puternic.

Acordă-ți mai mult timp pentru a observa și evita pericolele

Acordă-ți mai mult timp pentru a observa și evita pericolele

Deoarece poate proiecta lumina cu până la 70 de metri mai departe² pe drum, Philips X-tremeVision Pro150 îți sporește capacitatea de a reacționa la potențialele pericole. Extinderea distanței de siguranță înseamnă că tu și pasagerii tăi vă puteți bucura de o călătorie mai sigură.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

31

Recenzii

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Avantaje

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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Referințe

  1. 1 Luminozitate comparată cu standardul minim acceptat de lege.

  2. 2 Distanță de siguranță suplimentară față de fasciculul minim derivat conform regulamentului CEE, bazat pe 1 lux. Distanța cea mai mare față de mașină.

  3. 3 Valabil la utilizarea pentru faza scurtă, diferă pentru luminile de ceață