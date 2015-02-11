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12342XVPS2
Luminozitate uimitoare pentru siguranță sporită
Combinând luminozitatea uimitoare cu o durată de viață care nu era disponibilă anterior la un bec de înaltă performanță, Philips X-tremeVision Pro150 oferă o vizibilitate ce asigură o siguranță rutieră sporită, pentru tine și pentru cei dragi.
Tip de lampă: H4
12 V, 60/55 W
Lumină cu până la 150% mai intensă
Până la 540 de ore
Număr de becuri: 2
Cu Philips X-tremeVision Pro150, beneficiezi de lumină cu până la 150 % mai puternică¹. Condu acasă la cei dragi, știind că poți vedea clar chiar și pe întuneric și în condiții meteo nefavorabile. Designul avansat al filamentului oferă mai multă precizie și luminanță ridicată pentru o mai bună iluminare a drumului, iar noua tehnologie cu sticlă de cuarț Diamond Precision asigură mai multă luminozitate.
Noua tehnică de producție pentru sticla de cuarț Diamond Precision de la Philips mărește intensitatea luminoasă și asigură totodată o rezistență mai ridicată la șocuri termice și la presiune. Compoziția personalizată de gaze prețioase oferă mai multă protecție împotriva uzării filamentului. Astfel se obține mai multă luminozitate și o durată de viață mai lungă, de până la 450 de ore (pentru H7; H4: 540 h), probabil cea mai lungă pentru un bec atât de puternic.
Deoarece poate proiecta lumina cu până la 70 de metri mai departe² pe drum, Philips X-tremeVision Pro150 îți sporește capacitatea de a reacționa la potențialele pericole. Extinderea distanței de siguranță înseamnă că tu și pasagerii tăi vă puteți bucura de o călătorie mai sigură.
4.3
din 5
47
Recenzii
Vlad58
11/02/2015
România
De incredere
Am folosit cu precadere becuri produse de Philips inca de la batrana 1300. In general specificatiile de viata ale becurilor sunt foarte bine evidentiate in descrierile produselor. Va recomand modelele Long life, pentru ca este dovedita fiabilitatea lor, iar diferentele de iluminare a carosabilului nu are de suferit fata de celelalte variante. Constructiv soclurile, pentru long life sunt robuste (pe textolit sau ceva asemanator). Inlocuirea becurilor la modele noi, unde tot spatial din cavitatea motorului, este folosit la maxim, schimbarea unui bec devine greoae.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru LongLife EcoVision 12342LLECOC1 Durată mai lungă de viață
Disel60
04/03/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Data utilizării 2025-11-04
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Data utilizării 2025-11-04
Tommih
29/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Avantaje
Barwa światła
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data utilizării 2025-02-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Data utilizării 2025-02-28
1 Luminozitate comparată cu standardul minim acceptat de lege.
2 Distanță de siguranță suplimentară față de fasciculul minim derivat conform regulamentului CEE, bazat pe 1 lux. Distanța cea mai mare față de mașină.
3 Valabil la utilizarea pentru faza scurtă, diferă pentru luminile de ceață