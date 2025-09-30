Verificarea autenticității
Căutare termeni
Coş de cumpărături
Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.
Becurile LED Philips Ultinon Classic proiectează o lumină albă caldă elegantă, comparabilă cu cea a altor faruri cu halogen, conferind mașinii tale un aspect atemporal. Beneficiază de combinația perfectă între stil clasic și tehnologie modernă.
Noua gamă de becuri LED Philips Ultinon Classic dispune de un fascicul care asigură același flux luminos și consumă mai puțină energie decât becurile cu halogen comparabile. Asigură șoferilor o vizibilitate mai bună a carosabilului, facilitând identificarea obstacolelor.
Nu este nevoie de verificarea compatibilității sau de inele adaptoare: becurile LED Philips Ultinon Classic au un corp ultracompact și o bază integrată compatibilă cu IEC 60061. Se potrivesc cu ușurință și asigură o compatibilitate largă cu majoritatea modelelor de vehicule*.
Avansate din punct de vedere tehnologic, produsele de iluminat auto Philips sunt renumite în industria auto de peste 100 de ani. Conștienți de faptul că performanța produselor noastre depinde de compatibilitatea acestora cu cerințele mediului auto de astăzi, proiectăm produse cât mai aproape posibil de standardele din domeniu. Becurile noastre cu LED Philips Ultinon Classic respectă standardele EMI pentru interferențe electromagnetice. Proiectate cu precizie pentru a rezista rigorilor vieții auto moderne, becurile noastre nu vor perturba funcționarea altor componente ale vehiculului.
Becurile cu LED Philips Ultinon Classic sunt testate și verificate riguros pentru a asigura durabilitate pe termen lung și performanță de lungă durată. Gama noastră oferă o durată de viață de până la trei ori mai mare decât a unui bec cu halogen comparabil și o lumină omogenă pe toată durata de viață a becurilor. Gama Philips Ultinon Classic este acoperită de o garanție de doi ani***. Bucură-te de cea mai bună tehnologie din ziua de astăzi cu becurile cu LED Philips Ultinon Classic.
Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.