  Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

    ultinon-classic-led

    Ultinon Classic

    Asortează-ți stilul cu culorile

    PRP

    Acest produs nu mai este oferit
    Vezi modelele

    Asortați luminile cu LED-uri cu cele cu halogen

    Philips Ultinon Classic

    Schimbă farurile vehiculului tău cu Philips Ultinon Classic LED și beneficiază de căldura iluminatului clasic cu halogen și de performanța LED-urilor! Aceste becuri ușor de instalat îți permit acum să treci fără probleme la LED-uri!*

    Fotografie a produsului standard Fotografie a produsului alternativ Fotografie a produsului alternativ

    Temperatura de culoare a luminii clasic

    Lumină albă caldă de 3500 K

    Becurile LED Philips Ultinon Classic proiectează o lumină albă caldă elegantă, comparabilă cu cea a altor faruri cu halogen, conferind mașinii tale un aspect atemporal. Beneficiază de combinația perfectă între stil clasic și tehnologie modernă.

    O vizibilitate mai bună pe șosea

    Fascicul îmbunătățit cu până la 80 % mai luminos**

    Noua gamă de becuri LED Philips Ultinon Classic dispune de un fascicul care asigură același flux luminos și consumă mai puțină energie decât becurile cu halogen comparabile. Asigură șoferilor o vizibilitate mai bună a carosabilului, facilitând identificarea obstacolelor.

    Compatibilitate amplă

    Instalare plug-and-play

    Nu este nevoie de verificarea compatibilității sau de inele adaptoare: becurile LED Philips Ultinon Classic au un corp ultracompact și o bază integrată compatibilă cu IEC 60061. Se potrivesc cu ușurință și asigură o compatibilitate largă cu majoritatea modelelor de vehicule*.

    Imagine caracteristică

    Conformitate cu standardele auto

    Avansate din punct de vedere tehnologic, produsele de iluminat auto Philips sunt renumite în industria auto de peste 100 de ani. Conștienți de faptul că performanța produselor noastre depinde de compatibilitatea acestora cu cerințele mediului auto de astăzi, proiectăm produse cât mai aproape posibil de standardele din domeniu. Becurile noastre cu LED Philips Ultinon Classic respectă standardele EMI pentru interferențe electromagnetice. Proiectate cu precizie pentru a rezista rigorilor vieții auto moderne, becurile noastre nu vor perturba funcționarea altor componente ale vehiculului.

    Imagine caracteristică

    Performanță de durată

    Becurile cu LED Philips Ultinon Classic sunt testate și verificate riguros pentru a asigura durabilitate pe termen lung și performanță de lungă durată. Gama noastră oferă o durată de viață de până la trei ori mai mare decât a unui bec cu halogen comparabil și o lumină omogenă pe toată durata de viață a becurilor. Gama Philips Ultinon Classic este acoperită de o garanție de doi ani***. Bucură-te de cea mai bună tehnologie din ziua de astăzi cu becurile cu LED Philips Ultinon Classic.

    Selectați becurile pentru faruri Philips Ultinon Classic

    Ultinon Classic
    Ultinon Classic
    ** Neconform cu reglementările ECE R37. Numai pentru utilizare pe drumuri neamenajate.
    *** Comparativ cu standardul minim legal pentru becurile cu halogen.
    **** Garanție de 2 ani. Accesează Philips.com/auto-warranty pentru a afla mai multe despre politica noastră de garanție. Garanția Philips acoperă numai defectele de fabricație și utilizarea necomercială.

