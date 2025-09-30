Performanță de durată

Becurile cu LED Philips Ultinon Classic sunt testate și verificate riguros pentru a asigura durabilitate pe termen lung și performanță de lungă durată. Gama noastră oferă o durată de viață de până la trei ori mai mare decât a unui bec cu halogen comparabil și o lumină omogenă pe toată durata de viață a becurilor. Gama Philips Ultinon Classic este acoperită de o garanție de doi ani***. Bucură-te de cea mai bună tehnologie din ziua de astăzi cu becurile cu LED Philips Ultinon Classic.