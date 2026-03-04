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Ultinon ClassicAsortați luminile LED cu cele cu halogen

LUM11342U2510C2/10

11342U2510

11342U2510C2

4.3
| (31) Recenzii
Asortează-ți stilul cu culorile
Schimbă farurile vehiculului tău cu Philips Ultinon Classic LED și beneficiază de căldura iluminatului clasic cu halogen și de performanța LED-urilor! Aceste becuri ușor de instalat îți permit acum să treci fără probleme la LED-uri!*
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Becuri LED clasice cu lumină albă caldă

Asortează-ți stilul cu culorile

  • Tip de lampă: H4, H19

  • Lumină albă caldă de 3500 K

  • Peste 80 % mai multă luminozitate

  • Bec LED cu potrivire directă

  • Număr de becuri: 2

Bucură-te de căldura luminii clasice de 3500 K

Bucură-te de căldura luminii clasice de 3500 K

Îmbunătățește-ți farurile fără a compromite aspectul! Becurile LED Philips Ultinon Classic proiectează o lumină albă caldă, elegantă, comparabilă cu cea a altor faruri cu halogen, conferind mașinii tale un aspect atemporal. Asortează culoarea cu celelalte lumini frontale, beneficiind în același timp de luminozitatea îmbunătățită a LED-urilor. Bucură-te de combinația perfectă dintre stilul clasic și tehnologia modernă.

luminozitate cu 80 % mai mare pentru vizibilitate ridicată**

luminozitate cu 80 % mai mare pentru vizibilitate ridicată**

Becurile cu LED Philips Ultinon Classic sunt concepute pentru a oferi un fascicul de lumină superior în comparație cu becurile cu halogen într-un format universal compact. Utilizând cele mai recente inovații în tehnologia LED, acestea oferă același flux luminos precum becurile cu halogen ECE standard, accentuând în același timp semnificativ performanța fasciculului, cu mai puțină energie. Cu o luminozitate mai puternică cu până la 80 %**, becurile cu LED Philips Ultinon Classic oferă șoferilor o vizibilitate mai bună pe șosea, facilitând identificarea obstacolelor și conducerea mai sigură.

Instalare plug-and-play

Instalare plug-and-play

Cu becurile cu LED Philips Ultinon Classic, instalarea este atât de rapidă și ușoară încât montarea lor pe instalații vechi este o joacă de copii! Nu este nevoie de verificarea compatibilității sau inele adaptoare: becurile cu LED Philips Ultinon Classic au un corp ultracompact și o bază integrată compatibilă cu IEC 60061. Designul lor cu potrivire directă are aceeași amprentă ca și becurile cu halogen, permițând instalarea simplă în spații înguste. Acestea se potrivesc cu ușurință și asigură compatibilitate amplă cu majoritatea modelelor de vehicule*.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.3

din 5

31

Recenzii

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Avantaje

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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Referințe

  1. Neconform cu reglementările ECE R37. Numai pentru utilizare pe drumuri neamenajate.

  2. Comparativ cu standardul minim legal pentru becurile cu halogen.

  3. Garanție de 2 ani. Accesează Philips.com/auto-warranty pentru a afla mai multe despre politica noastră de garanție. Garanția Philips acoperă numai defectele de fabricație și utilizarea necomercială.