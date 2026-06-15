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Producție oprită

S3000 Series S3608 Shaver S3608/10

X3003/00

4.6
| (618) Recenzii | 93% recomandă acest produs
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4.6

din 5

618

Recenzii

93%

recomandă acest produs

15/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Alegere inspirată

Am ales produsul pentru fiul meu , adolescent fiind! Aparatul este ușor de folosit,sigur și nu necesită o îndemânare specială! Suntem incantati de produsele primite ! Philips ca de fiecare dată este cea mai bună alegere! Recomand cu sinceritate acest produs !

Avantaje

Simplu ,compact ,eficient

Dezavantaje

Nu sunt

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/02 Aparat de ras electric

Date of Use 2026-06-06

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/02 Aparat de ras electric

Date of Use 2026-06-06

19/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

FN

Multumit de acest produs, isi face foarte bine treaba! Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/00 Aparat de ras electric

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/00 Aparat de ras electric

01/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produs excelent

Un aparat de calitate superioara si la un pret corect.

Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1141/00 Aparat de bărbierit electric uscat

Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1141/00 Aparat de bărbierit electric uscat

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