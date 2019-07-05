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Producție oprită
SHE3705BK/00
Disponibil în
Drivere 8,6 mm/închise
Intraauriculare
Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – mici, medii şi mari – pentru o potrivire personalizată şi perfectă
Microfonul încorporat îţi permite să treci uşor de la ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât vei fi mereu conectat.
Finisajul de calitate, strălucitor şi colorat conferă un aspect elegant şi în acelaşi timp adaugă o suprafaţă de protecţie în plus.
3.0
din 5
1
Recenzie
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Acest review a fost făcut pentru SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Acest review a fost făcut pentru SHE3705BK Навушники з мікрофоном