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  • Ritmuri puternice, bas antrenant
  • Ritmuri puternice, bas antrenant
  • Ritmuri puternice, bas antrenant
  • Ritmuri puternice, bas antrenant

Producție oprită

Căşti cu microfon

SHE3705BK/00

3
| (1) Recenzie

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Albastru deschis
Albastru deschis
Negru
Negru
Roşu
Roşu
Ritmuri puternice, bas antrenant
Căştile intraauriculare de dimensiuni foarte mici, cu bas puternic Philips MyJam Vibes dispun de tuburi ovale pentru confort şi finisaj metalizat pentru aspect elegant şi protecţie în plus.
Vezi toate beneficiile

Design compact, cu protecţie prin metalizare în vid

Ritmuri puternice, bas antrenant

  • Drivere 8,6 mm/închise

  • Intraauriculare

3 capace din cauciuc, interschimbabile, oferă fixare optimă

3 capace din cauciuc, interschimbabile, oferă fixare optimă

Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – mici, medii şi mari – pentru o potrivire personalizată şi perfectă

Cu microfonul încorporat poţi comuta între ascultarea muzicii şi apeluri

Cu microfonul încorporat poţi comuta între ascultarea muzicii şi apeluri

Microfonul încorporat îţi permite să treci uşor de la ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât vei fi mereu conectat.

Finisajul colorat, strălucitor arată elegant şi în acelaşi timp protejează

Finisajul colorat, strălucitor arată elegant şi în acelaşi timp protejează

Finisajul de calitate, strălucitor şi colorat conferă un aspect elegant şi în acelaşi timp adaugă o suprafaţă de protecţie în plus.

Specificaţii tehnice

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3.0

din 5

1

Recenzie

5
4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Acest review a fost făcut pentru SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Acest review a fost făcut pentru SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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