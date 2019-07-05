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Producție oprită
SHE3705BL/00
Disponibil în
Ritmuri puternice, bas antrenant
Căştile intraauriculare de dimensiuni foarte mici, cu bas puternic Philips MyJam Vibes dispun de tuburi ovale pentru confort şi finisaj metalizat pentru aspect elegant şi protecţie în plus.
Drivere 8,6 mm/închise
Intraauriculare
Căşti intraaruric. foarte mici, care se potriv. perfect în ureche, creând un dop care bloch. zgomotul din ext.
Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – mici, medii şi mari – pentru o potrivire personalizată şi perfectă
Un tub sonor oval asigură o fixare ergonomică şi confortabilă la forma urechii.
3.0
din 5
1
Recenzie
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Acest review a fost făcut pentru SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Acest review a fost făcut pentru SHE3705BK Навушники з мікрофоном