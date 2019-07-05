Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SHE3705WT/00
Disponibil în
Ritmuri puternice, bas antrenant
Căştile intraauriculare de dimensiuni foarte mici, cu bas puternic Philips Vibes dispun de tuburi ovale pentru confort şi finisaj metalizat pentru aspect elegant şi protecţie în plus.
Drivere 8,6 mm/închise
Intraauriculare
Microfonul încorporat îţi permite să treci uşor de la ascultarea muzicii la preluarea de apeluri, astfel încât vei fi mereu conectat.
Căştile intraauriculare Philips Vibes găzduiesc drivere eficiente într-un design compact. Se potrivesc perfect şi redau sunet clar şi bas puternic.
Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – mici, medii şi mari – pentru o potrivire personalizată şi perfectă
3.0
din 5
1
Recenzie
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Acest review a fost făcut pentru SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Acest review a fost făcut pentru SHE3705BK Навушники з мікрофоном