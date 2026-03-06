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Informații de legalitate
Philips Avent SCY900/01 Natural baby bottle
Producție oprită
Asistență
SCY670/00
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Manual de utilizare
Manual cu informaţii importante
Toate (14)
Funcţionalitate (1)
Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
Pot utiliza tetina Natural Response cu biberonul Natural iniţial?
Cum pot face diferenţa între tetinele Natural şi Natural Response?
Pot utiliza tetina Natural Response fără dispozitivul anticolici AirFree?
Cum se utilizează dispozitivul anticolici AirFree cu biberonul Avent Natural Response?
AventDisc de etanşare pentru biberon
AventDispozitiv anticolici AirFree
AventInel înfiletant pentru biberon
AventCapac pentru biberon
Tetina mea Philips Avent Natural sau Natural Response se aplatizează