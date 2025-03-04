Beneficiul principal al tetinei Natural Response este că se comportă ca un sân, astfel încât bebeluşul să poată bea, înghiţi şi respira în ritmul său natural. La fel ca în timpul alăptării. Laptele curge din tetină numai atunci când bebeluşul bea în mod activ. Tetina Natural Response nu va permite scurgeri. Micuţul tău controlează întotdeauna fluxul, putând să se hrănească şi să facă pauză atunci când doreşte. Indiferent dacă alăptezi natural sau hrăneşti bebeluşul cu biberonul, tetina Natural Response îţi oferă libertatea de a folosi alternativ cele două metode de hrănire.

În combinaţie cu dispozitivul anticolici AirFree, tetina rămâne plină de lapte, nu de aer. Acesta oferă confort în timpul hrănirii şi este conceput pentru a reduce problemele comune, cum ar fi colicile şi refluxul de gaze.

Este posibil să fie nevoie de câteva încercări pentru ca nou-născutul să se familiarizeze cu tetina Natural Response. Aşadar, nu te descuraja dacă micuţul refuză noua tetină după câteva încercări. Poate dura până la 2 până la 3 încercări până când micuţul tău găseşte tetina pe placul său, mai ales atunci când trece de la un biberon cu debit liber.